Maria Laura De Vitis rinuncia a Luca Daffrè/ “Rimarrei delusa, paura di una tranvata”

Maria Laura De Vitis rinuncia a Luca Daffrè: niente flirt all’Isola dei Famosi

Il flirt che poteva nascere tra Maria Laura De Vitis e Luca Daffrè all’Isola dei Famosi 2022 sembra destinato a spegnersi ancor prima di accendersi. L’ex di Paolo Brosio ha infatti deciso di non metterci speranze e, anzi, di fare un passo indietro, temendo di poter andare incontro ad una nuova delusione. Lo ha confidato all’amica Mercedesz Henger quando quest’ultima l’ha stuzzicata, dicendole di stare attenta ad Estefania.

“Infatti te lo stavo per dire, bellissimo ragazzo ma secondo me lui è entrato che le piaceva lei, almeno ha sempre detto così. – ha replicato la De Vitis, come riporta LaNostraTv; per poi aggiungere – Non penso di piacere a lui, quindi piuttosto che prendere una tranvata in faccia preferisco stavolta starmene in disparte”. Mercedesz però non si è detta d’accordo con lei, trovando invece che Luca abbia già mostrato un certo interesse nei suoi confronti, cosa che non trova veritiera Maria Laura.

Maria Laura De Vitis su Luca Daffrè: “Non sono il suo tipo di ragazza, non voglio rimanerci male”

Quando Mercedesz ha fatto notare alla De Vitis che Luca le abbia mostrato più interesse di quanto abbia fatto lei, Maria Laura ha spiegato: “Non dimostrerò mai così tanto interesse qua perché ho paura di rimanere ferita e delusa.” E ha aggiunto: “Non sono il suo tipo di ragazza, fuori da qua non mi avrebbe mai guardata. È abituato ad avere tutte le ragazze ai suoi piedi”.

La De Vitis è anzi convinta che, se all’inizio poteva nascere qualcosa, ora Daffrè abbia cambiato idea: “Credo che si è ricreduto su di me, che gli possa piacere come amica, quindi inutile che mi faccio i castelli in aria, – ha spiegato alla Henger, concludendo – perché so già che rimango delusa, mi fa piacere passare del tempo con lui. Io cerco l’amore con la a maiuscola. Vorrei una cosa naturale, che venisse tutto spontaneo”.

