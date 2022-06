Maria Laura De Vitis, flirt con Luca Dafrè?/ “Mi piacevi con gli addominali…”

Maria Laura De Vitis e Luca Dafrè: feeling speciale all’Isola dei Famosi 2022

Entro il 27 giugno, data della finalissima, sull’Isola dei Famosi 2022, nascerà una nuova coppia? Durante l’appuntamento con il daytime trasmesso oggi, giovedì 2 giugno, Maria Laura De Vitis e Luca Dafrè sono stati i protagonisti di un siparietto che ha già scatenato il web. Prima dell’annuncio del ritiro ufficiale di Roger Balduino per motivi di salute e dopo lo scontro tra Carmen Di Pietro, Nicolas Vaporidis e Nick Luciani, il daytime dell’Isola ha dato spazio al rapporto tra Maria Laura e Luca che scherzano tra loro mentre Estefania li osserva attentamente.

“Senza naso non mi piaci più”, scherza Luca. “Non dirmi che con il naso ti piacevo”, replica la vincitrice de La pupa e il secchione show 2022. “Con il naso sì, adesso…”, dice ancora Luca. “Anche a me piacevi con gli addominali, poi li hai persi”, ribatte Maria Laura che poi aggiunge – “Sei sempre stato bello, anche senza addominali”. “Bello che non balla?”, stuzzica Dafrè. “Non so se sai ballare“, risponde la De Vitis con i due che si ripromettono di ballare nei prossimi giorni.

Le parole di Maria Laura De Vitis su Luca Dafrè

Dopo il feeling con Alessandro Iannoni che, prima di abbandonare l’Isola dei Famosi 2022 ha spiegato di poter avere solo un’amicizia con lei, Maria Laura De Vitis ha trovato in Luca Dafrè un compagno con cui divertirsi e trascorrere il tempo. L’ex pupa, inoltre, si era già espressa su Luca ammettendo di provare un interesse nei suoi confronti e di vederlo come il suo prototipo di uomo.

“Mi piace, gli occhi sono fatti per guardare. Lui è proprio il mio tipo, non solo fisicamente ma anche caratterialmente. È un galantuomo”, ha ammesso. Tra i due nascerà qualcosa durante l’ultima fase dell’Isola?

