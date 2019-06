Luca Dirisio vs Marco Carta/ “Ma risolviti i caz*i tuoi con i tuoi avvocati”

Luca Dirisio attacca Marco Carta dopo l’intervista che il cantante sardo ha rilasciato ai microfoni di Live, Non è la d’Urso. Carta, a Barbara D’Urso, ha raccontato i dettagli dell’arresto e dell’accusa di furto svelando di aver trascorso un momento davvero brutto. La decisione di Marco Carta di raccontare la vicenda in tv ha scatenato la dura reazione di Luca Dirisio che si è scagliato prima contro il collega e poi contro Barbara D’Urso. “Cultura e giornalismo! – ha esordito ironicamente l’interprete di Cama e sangue freddo che ha poi puntato il dito sia contro Marco Carta che contro Barbara D’Urso – Anche se ti fosse successo qualcosa, ma vai in tv per raccontare ste cose alla D’Urso? Come fosse la corte suprema! Booooooooo!”.

Luca Dirisio vs Marco Carta: “questo post sarà oscurato”

Senza giri di parole, Luca Dirisio dice la sua sulla vicenda che ha coinvolto Marco Carta. Il cantante fa intuire che Carta avrebbe dovuto affrontare la cosa in modo diverso senza rilasciare interviste in tv. “Rivolgendosi direttamente al cantante sardo, infatti, scrive: “Ma risolviti i ca..i tuoi coi tuoi avvocati, managers e discografici! Sarà che siamo diversi ma io ‘ste trovate le schifo!”. Poi attacca contemporaneamente sia Marco che Barbara D’Urso: “Schifo sia Cip sia Ciop! SPARITE!!! PAGLIACCI!!!!!!!!!! Tanto domani mattina questo post sarà oscurato… Volete vedere???”.





