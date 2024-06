Luca e Virginia chi sono i nipoti di Iva Zanicchi?/ La nipote rivela: “Mia nonna è come è in tv, ma…”

Iva Zanicchi stravede per i suoi nipoti Luca e Virginia e con quest’ultima condivide diverse passioni, tra cui quella per il canto. Nonna e nipote hanno costruito un rapporto bellissimo nel corso degli anni e qualche tempo fa durante la messa in onda di D’Iva, un programma dedicato alla carriera della Zanicchi, Virginia Catellani apparve in tv per una gradevolissima esibizione. “Io e mia nonna abbiamo un rapporto bellissimo”, ha raccontato in un’intervista rilasciata a Verissimo non molto tempo fa. C’è grande complicità tra Iva e i suoi nipoti, soprattutto con Virginia che può contare sui consigli della nonna per inseguire il suo sogno.

“Mi sostiene sempre e io posso contare sempre su di lei. Mia nonna è identica a come la vedete in TV, è una persona molto schietta, diretta e impulsiva, ma è anche molto sensibile. Ama il contatto con le persone e non riesce mai a dire di no, perché ha paura di ferirle”, aveva detto la ragazza ai microfoni di Silvia Toffanin.

Iva Zanicchi e il consiglio di uno dei suoi due nipoti: “Virginia mi dice sempre che dovrei essere più diva e poi…”

“Virginia mi dice sempre che dovrei essere più diva […] lei vorrebbe cimentarsi anche con qualcosa di più impegnativo”, spiega nonna Iva parlando del sogno della nipote di sfondare nel mondo della musica. “In futuro mi piacerebbe vederla sposata e con dei figli, ma al momento non è fidanzata”, aveva detto all’epoca Iva Zanicchi.

Oggi non è chiaro se la situazione sia la medesima, ma la figlia di Michela Ansoldi e nipote di Iva Zanicchi sembra concentrata sulle sue prospettive di carriera, che potrebbero anche andare in una direzione diversa dalla musica. “Adesso voglio finire il mio percorso universitario e poi farò il master. Mi piacerebbe fare la criminologa”, aveva detto la ragazza.

