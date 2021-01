Luca Ferettini/ “Voglio vedere se riesco ad adattarmi a una vita così rigida”

Chi è Luca Ferettini, concorrente a La Caserma?

Luca Ferettini è uno dei concorrenti de La Caserma, il nuovo docu-reality in partenza dal 27 gennaio in prima serata su Rai2. Una nuova sfida per la seconda rete di Viale Mazzini che, dopo il grandissimo successo oramai consolidato de Il Collegio, punta su un format del tutto nuovo ma che strizza ancora una volta l’occhio ai teenager. Il docu-reality sarà ambientato presso la caserma di Levico, in provincia di Trento come rivelato dai vertici di Rai2 a Il Corriere della Sera: “uno scenario suggestivo che si sta girando in queste ultime settimane, con grande sforzo, visto il Covid”. Stando alle prime indiscrezioni la prima edizione de La Caserma sarà ambientato nel 1917 durante gli anni della Prima Guerra Mondiale e tutti i concorrenti, tra cui il giovanissimo Luca, si troveranno a vivere all’interno di una struttura militare dovendo rispettare delle rigidissime regole.

Ma chi è Luca Ferettini? Di lui possiamo dirvi che ha 18 anni e vive a Milano dove frequenta l’università e gli studi di Economia. In realtà Luca è nato a Roma, ma precisa: “mi sento senza ombra di dubbio più romano che milanese”. Un carattere deciso e ribelle quello di Luca che parlando di sé ha rivelato: “da adolescente ero una testa calda, ora mi ritengo maturato però ci sono dei momenti in cui prevale l’istinto”. Oggi è riuscito a canalizzare tutta questa sua rabbia verso la musica che è diventata una sua grandissima passione.

Luca Ferettini a La Caserma ricordando il nonno

Luca Ferettini oltre a studiare economia a Milano è anche un aspirante artista. Seppur giovanissimo scrive canzoni e ha pubblicato anche il suo primo singolo sui social dove è presente con il nickname caluchez. La partecipazione alla prima edizione de La Caserma arriva a sorpresa, anche se tra i motivi che l’hanno spinto ad accettare c’è sicuramente la sua famiglia. Il nonno, infatti, è stato un militare e sin da bambino è cresciuto a stretto contatto con divise e calendari delle forze speciali che spesso venivano poi esposti nella sua casa. Non solo, Luca è pronto a mettersi in gioco ne La caserma anche per testare il suo carattere. “Voglio vedere come riesco ad adattarmi a una vita così rigida con la mia testa e con le mie idee” ha detto il giovanissimo 18enne pronto alla prima grande sfida televisiva.



