Luca Filippo Carlo Battisti, figlio Lucio Battisti/ “Canzoni di mio padre per tutti”

Luca Filippo Carlo Battisti è il figlio di Lucio Battisti nato dall’amore con Grazia Letizia Veronese. Anche lui canta, ma non ha mai cercato il successo. Classe 1973, Luca Filippo Carlo è nato il 25 marzo. Nato e cresciuto a stretto contatto con musica, il figlio di Lucio Battisti sin da bambino ha cominciato a suonare degli strumenti. Crescendo si è avvicinato alla musica rock, complice la passione sfrenata per i Beatles, ma successivamente con la complicità di alcuni amici ha deciso di fondare una band: gli Hospital con cui ha pubblicato tre album. Figlio d’arte, Luca Filippo Carlo è sempre stato consapevole che portare il cognome Battisti sarebbe stato per lui un peso troppo grande considerando la fama e il successo del padre.

Per questo motivo ha deciso di “abbandonare” il suo cognome per uno pseudonimo: Lou Scoppiato. Il grande successo non è mai arrivato, soprattutto se paragonato a quello del padre Lucio Battisti, ma va anche detto che non l’ha mai cercato a tutti i costi.

Luca Filippo Carlo Battisti, non solo il figlio di Lucio

Luca Filippo Carlo Battisti dopo la morte del padre Lucio Battisti ha sempre cercato di tutelare la memoria del cantante. Proprio per questo motivo ha cercato di rendere fruibili e disponibili tutte le canzoni del papà in modo gratuito per permettere a tutti di conoscere l’arte e il talento senza tempo del padre. Anche lui ha fatto musica con la band degli The Hospital con cui si esibito anche in diversi centri sociali senza però ricercare la fama e la visibilità.

“Non vogliamo vendere la musica, ma distribuirla gratis fuori dai circuiti commerciali. Lo scopo è raggiungere persone, non fare l’imprenditorucolo” – ha detto il figlio d’arte che in passato, proprio con la madre Grazia Letizia Veronese, è entrato in causa contro la Edizioni Musicale Acqua Azzurra per i diritti delle canzoni del padre: “le canzoni di mio padre non possono finire all’asta e quindi nella mani di chiunque”.

