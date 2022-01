Luca Filippo Carlo Battisti, il figlio di Lucio Battisti/ La battaglia in difesa del padre

Lucio Battisti ha avuto un grande amore nel corso della sua vita, quello con Grazia Letizia Veronese, conosciuta al Festival di Sanremo nel 1968 e diventata sua moglie l’anno successivo. Il rapporto tra i due è stato talmente forte da spingere la donna a diventare la sua paroliera, anche se c’è chi ritiene che Velezia (questo il suo nome d’arte) abbia avuto un ruolo decisivo nella rottura con Mogol. Dalla loro unione è nato un solo figlio, Luca Filippo Carlo, venuto alla luce il 25 marzo 1973.

La passione per la musica è nata quindi in lui in modo più che naturale e l’ha portato a imparare a suonare diversi strumenti musicali. In un primo momento il suo genere preferito era il rock, complice la sua passione per i Beatles. Grazie a un gruppo di amici è poi arrivato a fondare una band, gli Hospital, con cui ha realizzato tre dischi. Ben presto, però, ha compreso di volersi dedicare a questo settore con un ruolo più marginale.

Luca Filippo Carlo Battisti: chi è l’unico figlio di Lucio

Avere un cognome importante come quello di Battisti può certamente essere un onore, ma allo stesso tempo diventare un peso proprio per i confronti che inevitabilmente possono esserci. Ed è per questo che Luca Carlo Filippo ha poi deciso di sfruttare lo pseudonimo di Lou Scoppiato. Le soddisfazioni ottenute in ambito musicale sono però state certamente inferiori a quelle del suo celebre papà.

Anche negli anni successivi alla scomparsa Battisti jr. ha fatto il possibile per tutelare la memoria del cantante. Il suo intento era quello di preservarne il ricordo, ma allo stesso tempo evitare che alcuni potessero approfittarne. E’ stato lui quindi a farsi portavoce di un’idea fondamentale: fare in modo che i suoi successi più importanti potessero essere distribuiti gratuitamente al di fuori dei circuiti commerciali, affinché la sua arte possa raggiungere e coinvolgere più persone possibili.

