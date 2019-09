Luca Filippo Carlo, figlio di Lucio Battisti/ Una carriera come “Lou Scoppiato” e…

Nel giorno in cui ricorrono i primi 21 anni dalla scomparsa dell’indimenticato Lucio Battisti inevitabilmente i riflettori si riaccendono sui famigliari del compianto cantautore laziale che ci ha lasciato nel 1998 anche se non è mai stata fatta luce su quali sono state le reali cause del decesso. Lo storico sodale di Mogol fu sposato per quasi 22 anni con Velezia, nome d’arte di Grazia Letizia Veronese e dal loro amore nacque Luca Filippo Carlo, primogenito nonché unico figlio della coppia e che, seppur in piccolo e con risultati meno convincenti, aveva pure cercato di seguire le orme di cotanto padre inventandosi anche un moniker forse per via di una eredità così pesante e lavorando pure come tecnico del suono. E pare che Luca Filippo Carlo Battisti, nato il 25 marzo 1973 prima che i suoi genitori decidessero di sposarsi con rito civile (nel 1976) sia stato un bimbo da loro fortemente voluto anche se ha subito il trauma di perdere il papà Lucio prematuramente nel 1998.

CHI E’ LUCIO FILIPPO CARLO BATTISTI, FIGLIO DI LUCIO

Come è facile notare spulciando sul web ma pure sulla stampa e su altri media anche nelle interviste e nei ricordi del grande Lucio Battisti, la figura di suo figlio Luca Filippo Carlo è poco nota al grande pubblico, nonostante come detto abbia cercato di dare vita a una carriera musicale tutta sua e anche nel mondo dello spettacolo: tuttavia l’oramai ex ragazzo è stato sempre lontano dai riflettori e nelle rare occasioni in cui ha parlato è stato soprattutto per raccontare aneddoti del cantautore o per intervenire sulla triste e dolorosa querelle che riguarda l’eredità artistica di Lucio, oltre che per la causa alla società che detiene i diritti delle sue storiche canzoni. Va anche detto che fu lo stesso Battisti a voler evitare che proprio quei riflettori si accendessero su Velezia e il figlio, preservandone sempre la privacy. “Le canzoni di mio padre non possono finire all’asta e quindi nella mani di chiunque” aveva avuto a dire il figlio qualche tempo fa in merito alla causa che lo vedeva opposto alla Edizioni Musicale Acqua Azzurra che a sua volta era stata messa in liquidazione per aver perso la sua causa contro Mogol per i noti motivi.

UNA CARRIERA COME “LOU SCOPPIATO” E LONTANA DAI RIFLETTORI

A quanto si sa di Luca Filippo Carlo Battisti vive con la compagna e i figli in quel di Rimini, come la mamma Grazie Letizia, e conducendo una vita riservata: anche lui musicista sulle orme di papà Lucio, come detto ha lavorato anche come tecnico del suono ma usando sempre il curioso nome d’arte di “Lou Scoppiato”, forse proprio per evitare in pubblico connessioni col padre ed evitare facili, o nel suo caso difficili, paragoni. A quanto si apprende dalle poche informazioni disponibili su di lui, il 46enne Luca sarebbe un amante della musica rock e dei Beatles (lui stesso è frontman di un piccolo complesso chiamato “Hospital” e che ha scritto pure delle canzoni in lingua inglese e pubblicato alcuni lp), avendoli come sua fonte di ispirazione, ma sarebbe pure un amante della pittura, forse influenzato dagli stessi genitori e dall’ambiente pieno di stimoli in cui è cresciuto. E questa sua alternatività a coloro che vivono della luce riflessa dei suoi illustri genitori e del voler stare lontano dallo star system è dimostrata dal fatto che in passato ha confermato di non voler vendere la musica che scrive, preferendo distribuirla attraverso canali lontani dal mainstream e senza fini commerciali.



