Luca Gaudiano: “Giudicato per i miei chili di troppo”/ “Mi hanno ferito e ho cercato rifugio nella musica”

Luca Gaudiano, lo sfogo a Tale e quale show 2023: “Ho dovuto fare i conti con chi mi vedeva diverso”

Il ritorno di Luca Gaudiano sul palco di Tale e Quale show 2023 nella puntata del 6 ottobre è accompagnato da una confessione molto personale e toccante. Il concorrente deve interpretare Lewis Capaldi, celebre cantautore scozzese che soffre della Sindrome di Tourette. Partendo da ciò che l’artista ha subito sia per questo che per i commenti per il suo fisico, Gaudiano ha dato sfogo alle sue sensazioni.

“Si vede che ha una cicatrice con la quale convive, una cicatrice aperta. – ha esordito, parlando di Capaldi – Emerge tantissima sensibilità da questo ragazzo e a tratti mi sono riconosciuto in lui.” Così ha spiegato: “Io ho dovuto fare i conti con chi mi vedeva diverso semplicemente per essere più sensibile o perché con qualche chilo di troppo, anche tanti. Spesso mi sono sentito ferito dai commenti degli altri e spesso ho cercato rifugio nella musica da questa cosa qui. Sento molto la vicinanza con questo ragazzo, anche se le nostre storie sono tanto differenti, ma sento che quando canto questa canzone rappresento sia la sua che la mia canzone”.

Gaudiano come Lewis Capaldi: le opinioni della giuria di Tale e quale show

Esibitosi sul palco di Tale e quale show 2023, Gaudiano ha ricevuto complimenti dalla giuria proprio per la sua interpretazione. Per Loretta Goggi: “Il timbro non era uguale ma l’interpretazione che ci hai messo è andato oltre”; Panariello: “Io credo che quelle cose che hai detto prima, cose bellissime che appoggio in totale, me le hai fatte vivere in questa canzone e si vede che ci hai creduto fino alla fine”. Infine una critica da Malgioglio: “Sei un bravo cantante ma non ho sentito l’emozione di Capaldi, che io conosco bene perché ho tutti i suoi dischi.”.

