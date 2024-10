Lowrah, nome d’arte di Laura Fethau, 23 anni, sarà nella squadra di Paola Iezzi per i live di X Factor 2024, da giovedì 24 ottobre, in diretta su Sky e in streaming su NOW, a partire dalle 21:15. La cantante si distingue per aver ricevuto l’X-Pass alle audizioni, proprio dalla sua giudice, che l’ha catapultata direttamente alla fase successiva della competizione.

Lowrah, chi è? Conquista tutti con la sua versatilità

Laura Fethau è una giovane cantante di Pordenone, con le idee molto chiare che ha colpito la giuria dalla prima esibizione: un mash-up di Nicky Minaji che ha visto contrapporsi, per aggiudicarsela, Paola Iezzi e Jack La Furia.

La cantante si riconosce per essere super versatile, ferrata sia nel rap e nella musica urban-street, sia nel pop: un bocconcino appetitoso, dunque, sia per Jack e il suo immaginario hip-hop, sia per Paola e la discografia radiofonica più attuale. Laura ama ballare e si muove in modo suadente sul palco, con un look super giovane che non fa altro che aumentare le aspettative. La ragazza pare abbia tutte le carte per entrare nei concorrenti di X Factor 2024. Con un abile colpo da maestro, sfoderando il suo personale X-Pass, Iezzi si aggiudica la giovane musicista friulana di origini albanesi, sottraendola al collega Jack che rimane a bocca asciutta!

La conquista della sedia di Lowrah con una scia di polemica per lo switch

Durante i Bootcamp avviene la vera e propria consacrazione della ragazza, che arriva sul palco quando le 4 sedie sono già tutte occupate: dopo una straordinaria perfomance, con una rivisitazione personale di Boss Bitch della cantante Doja Cat, Paola decide di fare lo switch con Marina, giovane talento di conservatorio, brava ma troppo classica e accademica: questo causerà non poche polemiche proprio da Marina stessa.

Agli Home Visit, la cantante Laura riconferma il suo talento riscrivendo If I were a Boy di Beyoncè e aggiungendo alcune barre scritte in italiano: la perfomance è straordinaria, Laura dimostra non solo le sue doti canore, ma anche una spiccata personalità fatta di carisma, sicurezza, controllo sul pezzo e self control.

A tutti gli effetti, Lowrah, ecco il nickname ufficiale della 23 enne, è nella squadra di Paola Iezzi, pronta a spaccare come dice lei stessa in un’intervista, e a stupire ai live con la sua cazzimma: il suo motto è “l’ossessione batte il talento”, e qui di determinazione ce n’è davvero tanta.

Uno spirito combattivo, tanto talento, ricerca musicale, mix tra influenze rap, urban street e pop music: nella sua intervista, Lowrah si racconta e confessa la volontà di affermarsi, di portare nel programma un progetto differente, composto da tante contaminazioni differenti.

Per lei, X Factor 2024 non è solamente una gara, una competizione, ma la vera occasione della vita per crescere, evolversi, diventare una pop star a tutti gli effetti.

Lowrah, vita privata: e il cuore? Laura Fethau è fidanzata?

Non abbiamo informazioni sulla vita sentimentale della cantante. Dai suoi profili social, Facebook e Instagram, Lawrah condivide solo foto di se stessa e di tutto ciò che ha a che fare con la musica. Certamente la bellezza non le manca e farà strage di cuori…