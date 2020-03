Luca Laurenti/ “Se trovo mia moglie Raffaella a letto con un altro…” (Ciao Darwin)

Luca Laurenti è tra i protagonisti di Ciao Darwin 8 – Le Terre Desolate, lo show condotto da Paolo Bonolis che torna in replica da sabato 21 marzo 2020 su Canale 5. Dopo la sospensione e cancellazione di tantissimi programmi e varietà, Mediaset ha pensato bene di controbattere alla programmazione di Viva Raiplay! di Fiorello in onda su Rai1 con uno degli show più amati e seguiti. Si tratta di “Ciao Darwin” tornato lo scorso anno in onda una ottava edizione ricca di polemiche. Presenza fissa nel programma quella di Luca Laurenti, grande amico di Bonolis con cui da anni condivide gioie e dolori del mondo dello spettacolo. Durante le varie puntate, infatti, il comico e musicista italiano interpreterà diversi personaggi divertenti e sopra le righe. Accanto a lui, come sempre spalla insostituibile, Paolo Bonolis che lo stesso Laurenti considera come un fratello.

Luca Laurenti e la moglie Raffaella: “stiamo bene sia insieme che a distanza”

Oltre al successo professionale, Luca Laurenti è anche un uomo felice nella vita privata. Felicemente sposato da più di 20 anni con Raffaella Ferrari, il comico e musicista è anche padre di un figlio di nome Andrea di cui non si conosce davvero nulla. Laurenti, infatti, è sempre stato un personaggio televisivo molto discreto e attento alla sua privacy; una scelta condivisa anche dalla compagna che non lavora nel mondo dello spettacolo e con cui ha trovato un equilibrio davvero unico. Parlando proprio della moglie, Laurenti dalle pagine di Vanity Fair ha rivelato: ” Con Raffaella me ‘so risolto. Mi ha fatto uscire da ‘na mezza depressione, mi ha dato l’equilibrio. Lei è l’elemento quadrato, terreno della coppia”. Un rapporto libero quello tra Luca e Raffaella come ha raccontato lo stesso comico: “entro e vedo mia moglie a letto con un altro. Scatta la gelosia e uccido. Oppure, capisco che a mia moglie piace e condivido il suo piacere. Invece de strillà, me tolgo le mutande e mi ci metto pure io”. Infine il maestro Laurenti ha anche precisato sul rapporto con la moglie: “io e mia moglie stiamo bene sia insieme che a distanza. Ogni coppia ha il suo codice e il nostro è sempre unificante. Non ci sono cose che uno può fare o non può fare. Quanto alla fedeltà, il problema per noi non è cosa si fa, ma come lo si fa”.



