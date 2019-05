LUCA LAURENTI/ E la moglie Raffaella Ferrari: salvato dalla depressione (Ciao Darwin)

Luca Laurenti è pronto per una nuova puntata di “Ciao Darwin 8 – Terre Desolate“, il varietà di successo condotto da Paolo Bonolis in prima serata su Canale 5. Una delle coppie più amate del piccolo schermo continua a far divertire con i loro sketch che ogni settimana sono molto apprezzati dal pubblico italiano. Durante la sfida Juve – contro tutti, Laurenti ha cercato nuovamente di conquistare l’attenzione di Madre Natura Michelle Sander, modella brasiliana conosciuta nel mondo del gossip per via delle sue relazioni vip con Nicolò Bettarini, figlio di Stefano e Simona Ventura. Nella puntata Juve – Contro tutti, Laurenti si è presentato in studio con un body colore azzurro portando tra le mani un materassino.

Luca Laurenti a Ciao Darwin 8

Un look davvero divertente quello sfoggiato da Luca Laurenti durante la sfida televisiva tra Juve – Contro tutti. Body azzurro e materassino per la palestra, Laurenti ha stupito il pubblico in studio e lo stesso Paolo Bonolis che gli ha chiesto il motivo di questo bizzarro accostamento. Laurenti ha replicato sottolineando che le donne apprezzano gli uomini in forma e con un bel corpo. A completare l’outfit di Laurenti anche una parrucca con capelli ricci e un paio di grandi baffi nero. Allora Laurenti ha chiesto a Bonolis di dare il via alla lotta greco-romana, peccato che sul palco ci fossero solo Laurenti e Bonolis. A quel punto di conduttore romano ha dato il via alla gag con Laurenti che ha cominciato ad arrotolarsi a terra immaginando di lottare con un rivale. Alla fine il combattimento si è concluso con Laurenti sconfitto ed ansimante a terra.

Luca Laurenti e la moglie Raffaella Ferrari

Oltre al successo nel lavoro, Luca Laurenti è anche realizzato nella vita privata. Il conduttore e comico, infatti, è uno dei pochi personaggi del mondo dello spettacolo che vive una relazione lunga e duratura con la moglie. Una donna importante che gli è stata accanto anche in un momento molto difficile della sua vita quando ha sofferto di depressione. “Io e mia moglie insieme stiamo bene” ha dichiarato Laurenti, sottolineando di aver trovato con la moglie una sorta di codice da rispettare, una propria chimica. Un amore, quello con Raffaella Ferrari, nato proprio grazie all’amico Paolo Bonolis che gliela presentata.



