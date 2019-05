LUCA LAURENTI/ Confessa a Paolo Bonolis: “Mi sono innamorato di…” (Ciao Darwin 8)

Luca Laurenti torna a Ciao Darwin 8 – Terre Desolate per l’ultima puntata dell’edizione 2019. Venerdì 24 maggio si conclude l’ottava stagione del seguissimo varietà del venerdì sera di Canale 5 tornato in tv a tre anni di distanza dall’ultima edizione. Un ritorno molto atteso dal pubblico come confermano gli ascolti record del programma condotto da Paolo Bonolis con la partecipazione di Luca Laurenti, spalla comica insostituibile. Tra i momenti più apprezzati dal pubblico c’è sicuramente il confronto tra i due che, ogni settimana, si improvvisano tra gag e sketch che coinvolgono anche Madre Natura. Quest’anno sul palco di Ciao Darwin si sono alternate 8 Madri Natura e 1 Padre Natura per la gioia delle tante telespettatrici.

Luca Laurenti: “Mi sono innamorato di…”

Durante l’ultima puntata di Ciao Darwin 8 – Terre Desolate che ha visto scontrarsi il mondo del web capitano da Il Pancio ed Enzuccio e il mondo della tv capitanato da Paola Perego, Luca Laurenti ha avuto un vero e proprio colpo di fulmine. Il comico ed imitatore, infatti, durante la puntata ha confessato a Paolo Bonolis di essersi innamorato di una delle ragazze sedute nel gruppo del mondo del web. “Paolo, mi sono innamorato” dice Laurenti rivolgendosi all’amico di tante avventure. Allora Paolo gli chiede chi è la fortunata e Laurenti senza tirarsi indietro confessa di essersi innamorato della concorrente numero 24 del mondo del web. Si tratta di Lilly Meraviglia, una Youtuber che si presenta così: “mejo youtuber de Roma”, una presentazione che spinge Laurenti a confessare di essersi innamorato del volto che la ragazza ha tra le mani!

“E’ stato Bonolis a presentarmi Raffaella”

Luca Laurenti è uno dei mattatori del piccolo schermo. Conduttore, comico ed imitatore, Luca da decenni oramai è l’insostituibile spalla di Paolo Bonolis con cui condivide il grandissimo successo della nuova edizione di Ciao Darwin 8. Il conduttore è anche un uomo felice e innamorato di una donna a cui è legato da ben 25 anni. Si tratta di Raffaella Ferrari, la donna che ha sposato nel 1994 e da allora i due sono inseparabili. A giocare un ruolo decisivo nella loro vita è stato proprio Paolo Bonolis come ha raccontato Laurenti parlando della moglie: “È stato Bonolis a presentarmi Raffaella Ferrari, la donna della mia vita che ho sposato nel 1994 e da cui ho avuto, tre anni dopo, mio figlio Andrea. Con Raffaella me ‘so risolto. Mi ha fatto uscire da ‘na mezza depressione, mi ha dato l’equilibrio, mi ha dato l’equilibrio. Lei è l’elemento quadrato, terreno della coppia”.



