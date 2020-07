Luca Laurenti vs Padre Natura Terrance Hay/ Sfilata intimo maschile: la sfida inaspettata a Ciao Darwin 7

Tutto pronto per una nuova puntata di Ciao Darwin 7 – La Resurrezione, il varietà di successo condotto da Paolo Bonolis e trasmesso in replica sabato 4 luglio 2020 in prima serata su Canale 5. Questa settimana in campo la categoria delle Giovani contro quella delle Mature rispettivamente capitanata da Giovanna Rigato, ex concorrente del Grande Fratello, e Gloria Guida attrice e conduttrice televisiva. Una puntata intermette declinata al femminile, ma con una graditissima sorpresa finale visto che durante il momento della sfilata sono spuntati in passerella due uomini. Una sfida fuori concorso che ha visto sfilare in intimo Luca Laurenti contro il Padre Natura Terrance Hay. Il comico e musicista italiano si è presentato in tacchi rossi, camicia bianca e cravatta nera, mentre il modello con un semplice box nero. Una sfilata che non è passata inosservata neppure al padrone di casa che, rivolgendosi al collega, gli ha detto “fai schifo”. In realtà Laurenti ha replicato: “voglio aiutarti a risollevare il programma dalla deriva a cui lo stai portando. Lo sai cosa dice la gente, vero?”.

Luca Laurenti sfila in intimo sfidando Padre Natura Terrance Hay

La sfilata in intimo di Luca Laurenti contro Padre Natura Terrance Hay ha dato poi vita ad un simpatico battibecco tra Paolo Bonolis e il suo amico e collega. Bonolis, infatti, ha tuonato: “questo è un laboratorio antropologico”, mentre Laurenti ha replicato “lo puoi chiamare come vuoi, ma la gente si rende conto che stai facendo una cosa sotto zero, proprio terra terra”. Una risposta che Paolo Bonolis ha dovuto incassare al punto che lui stesso ha ammesso: “deriso da un uomo in mutande e con lo smalto”. Intanto il popolo del web è letteralmente impazzito per la sfilata fuori concorso patteggiando principalmente per Luca Laurenti. Tantissimi, infatti, i messaggi a favore del conduttore e musicista che hanno apprezzato la forma fisica smagliante di Laurenti. “Laurenti che ha delle gambe più belle delle mie e lui è uomo e ha il triplo della mia età” ha scritto un utente sui social, mentre un altro “che figurino con il bagarozzo in evidenza ….e che gambe”. Non solo, c’è anche chi ha scritto “comunque Luca ha il fisico piú sexy di tutti quelli che hanno sfilato!” e chi non nasconde “ho sempre invidiato le gambe di Laurenti”. Infine c’è perfino chi lo paragona alla sfilate di Victoria’s Secret: “altro che victoria’s secret, avete visto le gambe di luca?”. Che dire un grandissimo successo!



