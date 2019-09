LUCA MARINELLI MIGLIOR ATTORE A VENEZIA/ Coppa Volpi, la dedica a chi salva vite mare

Luca Marinelli ha vinto la Coppa Volpi a Venezia 76. È lui il miglior attore della Mostra del cinema, che consacra uno dei migliori giovani talenti del cinema italiano. Il 34enne è stato celebrato anche sui social, da fan e colleghi. Tra questi ultimi c’è l’amico Alessandro Borghi: «Al tuo talento. Al bene che ci lega. Vola fratello mio», ha scritto nelle Instagram Stories. Solo qualche giorno fa aveva pubblicato una foto di un abbraccio tra lui e Luca Marinelli a Venezia. «Tutto quello che c’è da dire su Venezia è in questa foto. L’amore è l’unica cosa che ci salverà davvero». Un post per certi versi profetico, visto il successo dell’amico. Durante la conferenza stampa dei premiati Luca Marinelli è apparso visibilmente felice. «Sono molto emozionato, essere seduto qui è bellissimo». A proposito del film ha aggiunto: «Entrare nel mondo di Pietro Marcello è stato fantastico. Quando mi chiedono se ci sono state difficoltà, io dico di no. Lui mi ha permesso di muovermi con grande agilità». E infine sulla consegna del premio: «Riceverlo da Paolo Virzì è stato molto emozionante». (agg. di Silvana Palazzo)

LUCA MARINELLI MIGLIOR ATTORE A VENEZIA

“Viva l’umanità e viva l’amore sempre”: con queste parole Luca Marinelli, vincitore alla 76esima Mostra del Cinema di Venezia, ha salutato la conquista della Coppa Volpi per la miglior interpretazione maschile nel film “Martin Eden”. Trentaquattro anni, romano, Luca Marinelli nel 2015 per la parte di protagonista nel film di Claudio Caligari, “Non essere cattivo” aveva vinto sempre a Venezia il Premio Pasinetti al miglior attore assegnato dal Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani. Sempre quel ruolo gli procura una nomination ai David di Donatello 2016. L’anno successivo è quello della consacrazione con il ruolo de “Lo Zingaro” in “Lo chiamavano Jeeg Robot”, film che gli vale il David Donatello come miglior attore non protagonista, nonché un Nastro d’Argento e un Ciak d’oro nella medesima categoria.

LUCA MARINELLI, IL DISCORSO DOPO PREMIAZIONE

Luca Marinelli è stato premiato da Paolo Virzì e non ha nascosto la sua soddisfazione:”Giuro che non sarò breve. Ringrazio il festival e la giuria è un’emozione gigantesca ricevere questo premio da voi, prima che vi rendiate conto dell’errore”. Come riportato da “La Repubblica”, il miglior attore della Mostra del Cinema di Venezia 2019 ha aggiunto:”Grazie al mio regista per la sua onestà e coraggio, mi ha dato fiducia e mi ha regalato questa avventura, tutto il cast e la troupe, Napoli che si è donata corpo e immagine a questo film. Vorrei ringraziare fratelli, sorelle, maestri e maestre e poi vorrei ringraziare mia moglie e i miei due figli che accarezzano la mia anima con i loro sorrisi. Ho questo premio tra le mani grazie a Jack London che ha creato questo meraviglioso marinaio in cerca della verità. Per questo voglio dedicare a tutte le persone splendide che sono in mare a salvare persone che fuggono da situazioni terribili e per evitare che facciamo figure pessime con noi stessi e con il mondo. Viva l’umanità e viva l’amore”.



