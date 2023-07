Luca Marini, fratello di Valentino Rossi, ha sposato Marta Vincenzi/ I dettagli del matrimonio da favola

Luca Marini e Marta Vincenzi si sono sposati: nozze da sogno per il fratello di Valentino Rossi

Luca Marini e Marta Vincenzi si sono sposati venerdì 21 luglio davanti ad amici e parenti, tra questi ovviamente il fratello di Luca, Valentino Rossi. Tra gli altri piloti presenti Pecco Bagnaia, accompagnato dalla fidanzata Domizia Castagnini, a Marco Bezzecchi. Lo sposo ha indossato un abito scuro con camicia e cravatta bianca mentre per Marta Vincenzo un abito bianco con uno strascico lunghissimo.

Jamie Foxx, spunta video prima e dopo la malattia/ "Non volevo che mi vedeste così, sono stato all'inferno"

Attraverso Instragram o due neo sposi hanno condiviso un romantico post, annunciando il lieto evento: “Al nostro amore, a tutto quello che sogniamo e a tutto quello che verrà”. Dopo la cerimonia, la festa è proseguita con un grande party alla Villa Cattani Stuart a Pesaro. Ricordiamo che la chiesa di Tavullia è la stessa in cui il 29 luglio del 2019 si sposò un amico di famiglia: Alessio Uccio Salucci, oggi marito di Pamela Severini.

Jennifer Lopez gelosa di Jennifer Garner?/ Regole ferree per Ben Affleck: "A casa subito dopo le riprese"

Luca Marini e Marta Vincenzi, il matrimonio da favola fa impazzire il web

Il matrimonio tra Luca Marini e Marta Vincenzi ha catturato anche l’interesse del popolo del web che ha commentato il lieto evento. Ecco alcuni dei tanti commenti di auguri per la coppia: “Auguri ragazzi siete meravigliosi”. “Have an amazing day and all the best for the future together”. “Ma che splendore” “Congratulazioni!!! Siete bellissimi” “Che meraviglia che siete, tanti auguri con tutto il cuore” “Mamma mia siete la bellezza e l’eleganza voi due” “Tutto una favola, stupendosi”. Ricordiamo che Luca Marini, nel Gran Premio delle Americhe ad Austin ha conquistato il suo primo podio in MotoGP, tagliando il traguardo in seconda posizione dietro al vincitore Álex Rins.

LEGGI ANCHE:

Giulia Salemi fuori dal Grande Fratello Vip?/ Non sarà più la voce del web, lo scoop: "Al suo posto…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA