Luca Marzano ad Amici 2021?/ Chi è Aka 7even, uscito dal coma grazie alla musica

Signori e signore dimenticate il ragazzo con la faccia pulita che con la sua voce e il suo piano aveva conquistato i giudici di X Factor 2018, quello che troveremo sul palco di Amici 2021, se i rumors saranno confermati, sarà un rapper che in questo periodo si è dedicato alle produzioni e che ha lanciato il brano ascoltatissimo, CoCo, in collaborazione con un ex di Amici, Biondo. Luca Marzano ha toccato il cuore di tutti i giudici che si sono commossi non solo ascoltando la sua musica ma anche la sua storia. A quanto pare nel 2008, a causa di alcune crisi epilettiche è finito in coma per una settimana e solo la musica lo ha riportato alla vita. Il fratello Domenico dormiva accanto a lui facendogli ascoltare le sue canzoni. Una mano di aiuto, forse nella sua svolta poi verso il rap e il trap, è arrivata da Mara Maionchi che gli consigliò di cercare la sua personalità e il genere di musica giusto per lui.

Luca Marzano, adesso Aka 7even, ad Amici 2021?

Ormai da un anno per tutti noi è Aka 7ven, un giovane artista campano che è entrato nelle nostre case non solo con i suoi brani, ma anche con “Il Fenomeno” Netflix rivisitando in lingua italiana, la hit internazionale di Cecilia Krull, “My Life Is Going On”. La curiosità di vederlo nelle sue nuovi vesti di rapper, con i capelli biondi e un look tutto nuovo, adesso serpeggia sui social e tra il pubblico a casa, speriamo solo di vederlo davvero oggi pomeriggio e poi magari nella scuola.



