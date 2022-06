Luca Mercalli abbandona la diretta di Cartabianca/ Scontro sul clima “Me ne vado…”

Il professor Luca Mercalli, noto meteorologo e climatologo, ha abbandonato lo studio di Cartabianca durante la diretta di ieri. Si stava parlando sul finale di trasmissione del clima, e in collegamento vi era anche il giornalista de La Verità, Francesco Borgonovo. Bianca Berlinguer, la conduttrice, ha incalzato Luca Mercalli chiedendogli: “Nel pieno medioevo nel 1450 la temperatura era più calda di oggi, è vero o non è vero?”, e l’esperto ha replicato: “Non è vero, questa è una roba che continuiamo a ripetere e che pesca nel Paleozoico della climatologia, questa roba qui è priva da ogni fondamento, la temperatura attuale non ha eguali da almeno 2000 anni, in Italia abbiamo la prova della mummia emersa sul ghiacciaio a 3.200 metri il 19 settembre 1991, ha 5300 anni, non si è deteriorata perchè era nel ghiacciaio, come dice l’IPCC”.

Quindi Borgonovo ha replicato: “Comunque questi dati sono molto contestati”, e Mercalli ha replicato: “Non è molto contestata, l’IPCC è un’organizzazione fatta da 195 paesi, ogni paese con degli esperti, compresa l’Italia con dei miei colleghi, è contestato perchè lo contesta lei ma non perchè i dati scientifici sono contestabili”.

LUCA MERCALLI ABBANDONA CARTABIANCA, BORGONOVO: “SI E’ SURRISCALDATO”

Ma Borgonovo non ci sta: “Non lo contesto io, ma Schellenberg e altri…”, di nuovo Mercalli: “Ma rispetto a tutta la IPCC che sono 3.200 scienziati di tutto il mondo…” e il giornalista de La Verità ha proseguito: “Posso credere a Mercalli ma posso anche sentire l’opinione di un altro…”.

A quel punto il professor Mercalli ha abbandonato il collegamento in diretta, ha staccato l’auricolare, si è alzato dalla sedia congedandosi: “Bene io non ho più niente da dire…”. Bianca Berlinguer ha provato a chiamarlo invano: “Professore, professore che succede? Ma perchè se ne va professore. se lo chiamate e lo fate tornare…”, mentre Borgonovo ha chiosato: “Ha avuto un po’ di riscaldamento globale, non deve prendere fuoco così, si è surriscaldato tutto di un colpo, mi dispiace.. io capisco che ci tenga ma si stava solo discutendo…”.

