Luca Onestini/ “Back To School più difficile del Gf Vip, con Aldo Montano il caos”

A Mattino Cinque News la chiusura della puntata odierna è dedicata a Back To School, show di Italia Uno che andrà in onda domani sera con la seconda puntata. In collegamento vi era uno degli studenti che dovrà sostenere l’esame di quinta elementare per la seconda volta, leggasi Luca Onestini. “Domani sera torna il secondo appuntamento con Back to school – le parole della conduttrice di Mattino Cinque e dello show di Italia Uno, Federica Panicucci”. Quindi ha presentatrice ha aggiunto: “Insieme, fra gli altri che fra poco vi dirò, ci sarà anche Luca Onestini, sei pronto?”.

Lo “studente” ha replicato in diretta tv: “Ciao Fede io sto alla grande, un po’ influenzato ma sono prontissimo a seguire la puntata2”, e la Panicucci ha risposto: “Bhe, dopo l’esperienza del Grande Fratello ti rivediamo già in tv”, prima di domandare: “Ma più difficile l’esperienza del Grande Fratello da recluso o l’esame di quinta elementare?”. Luca Onestini ha risposto in maniera forse un po’ a sorpresa: “Sicuramente mi ha messo più alla prova l’esame di quinta elementare se posso dirti la verità, ma mi sono divertito tantissimo”, e Federica Panicucci ha aggiunto: “Lo so con il tuo socio Aldo Montano è stato complicatissimo e domani sera ne vedrete delle belle”.

LUCA ONESTINI: “ALDO MONTANO? MENO MALE NON SIAMO ANDATI A SCUOLA ASSIEME…”

Luca Onestini ha aggiunto: “Con Aldo mi sono divertito tanto e ho rivissuto proprio l’esperienza scolastica, abbiamo fatto un gran caos, meno male che io e Aldo non siamo andati a scuola insieme se no ci avrebbero bocciato”. Federica Panicucci ha chiosato: “Fra te, Ricki Tognazzi, Raffaella Fico, Carmen Di Pietro e poi la ripetente Soleil Sorge domani sera ne vedremo delle belle”, e a quel punto l’appello di Luca Onestini: “Vi aspettiamo tutti connessi domani sera su Italia Uno”. La seconda puntata domani dopo NCIS sul sesto canale.

