Luca Onestini chiude con Nikita Pelizon?/ “Si vittimizza, vuole farmi passare male”

Luca Onestini e Nikita Pelizon: conoscenza in crisi

Nikita Pelizon non ha mai nascosto il suo interesse per Luca Onestini, ma poco dopo il suo ingresso nella casa l’ex tronista era stato isolato a causa del Covid. Al suo rientro i due hanno iniziato a conoscersi, ma la loro relazione non ha mai carburato. Qualche giorno fa Nikita piangeva al pensiero di essersi illusa per aver male interpreto le attenzioni di Onestini. Nelle ultime ore, però, il vippone ha deciso di compiere un ulteriore passo indietro nei confronti della ragazza. L’ex tronista si è sfogato con Oriana Marzoli, criticando alcuni comportamenti di Nikita: “Ci siamo sempre detti tutto, ci siamo parlati tutti i giorni e ci siamo detti le cose come stanno. Mi diceva che le stava bene, come stavamo vivendo la cosa. Adesso invece si vittimizza, dice che l’ho illusa, lascialo proprio stare questo argomento qua perché non ci sono le basi”.

Cristina Porta, ex fidanzata Luca Onestini choc/ "Non l'ho denunciato ma ho le prove"

Luca Onestini: “Nikita? Mi si è rivoltata contro”

Secondo Luca Onestini, Nikita Pelizon starebbe ora cercando di screditarlo con gli altri inquilini, mettendolo anche in cattiva luce agli occhi de pubblico da casa: “Cercare di trovarti delle robe negative… Cose mai pensate prima. Mi ha scritto una lettera in cui mi descriveva come una persona super empatica, super sensibile, super incredibile e ora mi sta dipingendo come il peggio. A tutto quello che faccio deve dare sempre delle connotazioni negative”. Oriana Marzoli ha voluto sapere se pensa di poter restare amico di Nikita, ma Luca è sembrato molto deciso sull’argomento: “È una persona che ti vuole far passare male. Alla fine forse l’ho vista come una persona che però non è. Dice che le ho detto di lanciarsi e provare a baciarmi. Ma cosa sta dicendo? Mi si è rivoltata contro”.

Antonino Spinalbese accusa Nikita Pelizon/ "Vi dico cosa ha fatto di notte"

Parlando di Nikita. Oriana :”Potresti tornare come amico?”

Onestini :”Ma tesoro, questa è una persona che ti vuole far passare male, capito?”#gfvip #nikiters pic.twitter.com/Wt8GZC0zK0 — Ines Giochi❤️‍🔥☀️❤️‍🔥 (@InesGiochi) December 20, 2022

LEGGI ANCHE:

Nikita Pelizon e Edoardo Donnamaria in lacrime per Luca e Antonella/ "Mi sento scema"

© RIPRODUZIONE RISERVATA