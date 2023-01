Luca Onestini distrugge Nikita: “Fossi in te mi vergognerei come un cane”/ “Nasconditi, è caduta la maschera”

Luca Onestini distrugge Nikita dopo la diretta del GF Vip: “Fossi in te mi vergognerei come un cane”

Durante la diretta del Grande Fratello Vip 7 del 23 gennaio è andata in scena un’accesa lite tra Luca Onestini e Nikita Pelizon. Se quest’ultima accusa il gieffino di atteggiamenti intimi inequivocabili nei suoi confronti, Luca invece nega tutto, accusandola di inventare cose mai accadute. Lo scontro è continuato però anche dopo la diretta, quando Luca ha deciso di affrontare Nikita e darle ‘il colpo di grazia’ visto quanto accaduto in puntata.

“Ti è cascata la maschera in pieno amore della mia vita, ti è cascato tutto”, ha esordito Luca contro Nikita. Continuando: “Io fossi in te mi vergognerei come un cane, si la mano te l’ho toccata, sì come ad altre persone ma tutte le altre schifezze che ti sei inventata mi fanno vomitare! C’erano 25 persone e nessuno ha visto nulla, hai chiesto il testimone e Charlie ha negato, non c’è stato nulla, risvegliati, scappa, vatti a nascondere, nasconditi”.

Luca Onestini contro Nikita: è guerra al GF Vip

“Si tratta di consapevolezze” ha replicato Nikita, rimanendo impassibile di fronte alle pesanti accuse di Luca Onestini. La concorrente ha poi deciso di lasciare la discussione e allontanarsi, lasciandolo comunque con una frase: “Continua le tue riunioni di condominio, mi raccomando”. Lui però le fa notare che sta parlando di fronte a tanti, lei compresa, ma i dissapori tra i due non sembrano spegnersi. Il tentativo di Nikita di fare pace con una cena ha avuto l’esito di inasprire ulteriormente i rapporti con Luca che appaiono ora irreparabili.

