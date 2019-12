Luca Onestini e Ivana Mrazova proposta di matrimonio?/ 2 anni d’amore con sorpresa…

Proposta di matrimonio oppure anniversario in grande stile? Noi optiamo per la seconda proposta anche se gli estimatori forse, sognano la prima. Luca Onestini e Ivana Mrazova ieri hanno festeggiato due anni d’amore. L’ex tronista di Uomini e Donne, postando degli scatti insieme alla sua dolcissima metà, ha scritto: “Sometimes magic happens. Grazie per questi primi due anni passati insieme. Ieri è stata una giornata incredibile, presto scoprirete cos’è successo”. Quel “presto scoprirete cosa è successo”, ha fatto sognare i fan, nella speranza di poter vedere un video con una inedita proposta di matrimonio: possibile? Lo scorso ottobre, si era parlato di una loro ipotetica partecipazione a Pechino Express. Ecco cosa scriveva il settimanale Chi: “Come mai, al momento di mettere le firme sul contratto per partire come concorrenti di Pechino Express, la coppia nata al Grande Fratello Vip 2 formata da Luca Onestini e Ivana Mrazova hanno deciso di non partecipare al programma targato RaiDue? C’è forse una crisi in corso per questa coppia molto amata?”.

Luca Onestini e Ivana Mrazova festeggiano due anni d’amore

Dalla crisi alla potenziale proposta di matrimonio il passo è breve. Luca Onestini e Ivana Mrazova alcuni mesi addietro, hanno prontamente smentito di essere in crisi. “Non c’è nessuna crisi tra me e il mio fidanzato, e se fosse una crisi vorrei vivere sempre in crisi. […] Non apriamo mai nessuna polemica e non sentiamo nemmeno la necessità di rispondere, se uno si inventa delle cose è inutile che io debba rispondere”, aveva precisato lei. Anche l’ex tronista aveva supportato la sua tesi: “E poi non ve ne frega nemmeno niente di parlare di gente che consideriate niente, ma rispondete solo alle persone di cui avete stima e considerazione”. Gli ex protagonisti del Grande Fratello in chiave Vip, hanno festeggiato i due anni di fidanzamento e quindi, la sorpresa che presto vedranno in fan, sarà strettamente correlata al loro amore, ma non all’ipotetico matrimonio di cui si sta già vociferando… (poi chissà, potrebbero smentirmi!).

