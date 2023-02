Luca Onestini e Ivana Mrazova: scatta il bacio/ Fan sognano, ma il ritorno di fiamma…

Luca Onestini e Ivana Mrazova sempre più vicini

Luca Onestini e Ivana Mrazova continuano a stare vicini nella casa del Grande Fratello Vip 2022. L’ingresso di Ivana sembra abbia fatto riaffiorare in Onestini tutti i ricordi della loro storia d’amore iniziata con un’amicizia nata proprio nel bunker di Cinecittà. Nel corso delle settimane, tra Luca e Ivana non sono mancati i momenti difficili. Tra i due, infatti, ci sono stati anche confronti duri che hanno portato alle lacrime di entrambi. Negli ultimi giorni, però, la situazione appare abbastanza serena al punto che sempre più spesso si ritagliano spazi senza gli altri concorrenti per stare insieme.

Alfonso Signorini, frecciatina a Luca Onestini?/ La pungente risposta su Chi...

Il rapporto tra i due sembra l’inizio di una nuova storia e, nelle scorse ore, tra giochi e scherzi vari, c’è stato un avvicinamento importante che sta già alimentando le speranze dei fan di vederli nuovamente insieme, felici e innamorati.

Il bacio rubato di Luca Onestini e Ivana Mrazova

Serata di giochi e scherzi nella casa del Grande Fratello Vip per Luca Onestini e Ivana Mrazova che, oltre a giocare a biliardo, si sono ritrovati sul pavimento insieme. L’avvicinamento tra i due è stato inevitabile e, tra un gioco di sguardi, è arrivato un bacio rubato. Abbracciati, nascosti dal tappone, i due si sarebbero scambiati un fugace bacio da come si intuisce da un video pubblicato proprio dal Grande Fratello.

Luca Onestini attacca Sonia Bruganelli e difende Oriana/ "Quelle caz*ate che..."

Il ritorno di fiamma vero, tuttavia, appare ancora molto lontano. Nonostante i fan siano sicuri dei sentimenti che entrambi provano l’uno per l’altra, la paura di soffrire ancora sembrerebbe frenare sia Onestini che la modella. L’eventuale permanenza di Ivana nella casa riuscirà a riavvicinarli definitivamente? Cliccate qui per vedere il video.

LEGGI ANCHE:

GF Vip: Luca Onestini sbotta contro gli autori/ "E' Inaccettabile! Qui c'è gente che…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA