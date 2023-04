Luca Onestini e Ivana Mrazova sono tornati insieme?/ Il fratello Gianmarco svela…

Luca Onestini e Ivana Mrazova: ritorno di fiamma dopo il Grande Fratello Vip?

Luca Onestini e Ivana Mrazova, sin dal periodo in cui erano semplici amici nella casa del Grande Fratello Vip, hanno sempre fatto sognare i fan che, dopo la rottura, hanno sperato in un ritorno di fiamma durante i giorni che hanno trascorso insieme nella casa della settima edizione del reality show. Convivendo nuovamente, Luca e Ivana hanno avuto la possibilità di chiarire alcune situazioni rimaste in sospeso e ritrovare quel feeling che pensavano di aver perso. Belli e molto affiatati, Onestini e la Mrazova si erano promessi di rivedersi dopo il reality show.

Dopo alcune settimane di silenzio dall’uscita di Onestini dalla casa, un video pubblicato sui social da Luca, aveva fatto sognare i fan. Un semplice balletto in cui Ivana e Luca si mostravano nuovamente in sintonia. Pochi secondi che hanno spinto i fan a credere davvero in un ritorno di fiamma. Ma cosa c’è di vero?

Gianmarco Onestini svela la verità su Luca e Ivana

Nessun ritorno di fiamma tra Luca Onestini e Ivana Mrazova che sono riusciti ad avere nuovamente un rapporto sereno senza, tuttavia, tornare insieme. Parola di Gianmarco Onestini che ha smentito il nuovo fidanzamento tra il fratello Luca e la bellissima modella.

A riportare tutto sono stati Amedeo Venza e Deianira Marzano che, tra le rispettive storie di Instagram, hanno pubblicato la segnalazione di una fan secondo cui Gianmarco, in un reality spagnolo, avrebbe dichiarato che Luca è ufficialmente single smentendo, così, la riconciliazione con la Mrazova.

