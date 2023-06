Luca Onestini e Ivana Mrazova stanno insieme?/ Pizzicati a Roma, la segnalazione

Luca Onestini e Ivana Mrazova sono tornati insieme? Piovono segnalazioni sulla coppia

C’è un alone di mistero che circonda Luca Onestini e Ivana Mrazova, i due ex gieffini che si sono lasciati qualche anno fa. Dopo essersi ritrovati al Grande Fratello Vip 2022, i fan sono curiosi di sapere se ci sia stato questo fatidico ritorno di fiamma. I due sono stati avvistati spesso insieme, l’ultima volta in Emilia a casa di un amico comune ma non hanno mai chiarito la natura della loro relazione.

Nelle ultime ore, a Deianira Marzano sono arrivate diverse segnalazioni che giurano di aver visto Luca Onestini e Ivana Mrazova insieme a Roma. Secondo alcuni utenti, la presunta coppia si sarebbe tenuta per mano tutto il tempo e avrebbe dormito nello stessa camera d’albergo: “Ciao Deia, volevo dirti che se noti i dettagli delle storie di Luca e Ivana sembra che abbiano dormito… quindi dovrebbero essere tornati insieme“. Al momento non è chiaro se i due abbiano soggiornato in camere diverse e non ci sono conferme, ma i fan continuano a sognare.

Luca Onestini e Ivana Mrazova in Emilia: come stanno le cose tra loro?

Luca Onestini e Ivana Mrazova non hanno smentito e neanche confermato di essere tornati insieme. L’ultima volta si sono incontrati ad Emilia, ospitati da un amico in comune. In quell’occasione la modella aveva raccontato di essere rimasta bloccata nella Regione per via del mal tempo: “Niente, Luca dovrà sopportarmi un altro giorno. Allora ragazzi tentativo non riuscito, son dovuta tornare perchè era tutto allagato. Adesso vi faccio vedere…quindi riproviamo domani”.

Nessun gesto passionale, però, la presunta coppia non è chiara sulla natura del proprio rapporto. Inoltre, Ivana è stata avvistata con un imprenditore alcuni mesi fa: “Per Ivana Mrazova nessun ritorno di fiamma con Luca Onestini (sempre più vicino a Nicole Murgia). L’ex gieffina, nell’ultimo periodo, è apparsa in compagnia di un imprenditore misterioso” si legge sul settimanale Chi. Dunque, come stanno le cose tra loro? Ancora non ci sono certezze, anche se è chiaro che i due si vedono spesso.

