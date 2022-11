Luca Onestini e Ivana Mrazrova stanno ancora insieme?/ “Fino alla scorsa estate…”

Luca Onestini e Ivana Mrazrova non si sono mai lasciati: la verità choc

Luca Onestini e Ivana Mrazrova si sono davvero detti addio? Sul Settimanale Chi in edicola questa settimana emerge una verità clamorosa. Nella casa del Grande Fratello Vip Luca Onestini aveva rivelato che dopo il Covid i due avevano preso strade diverse: “Sono stati anni complicati. Alla prima difficoltà non ce l’abbiamo fatta, non l’abbiamo superata. Poi le cose sono cambiate, il rapporto si è incrinato. Sono stato mollato su Whatsapp con un messaggio”. In realtà i due non hanno mai ufficializzato la loro rottura. Intercettato dal Settimanale Chi, l’agente di Ivana Mrazrova ha rivelato che Luca e Ivana si erano sentiti regolarmente la scorsa estate e che il loro rapporto in realtà non è mai arrivato al capolinea: “Luca e Ivana non si sono mai lasciati realmente e guardandosi in faccia. Fino alla scorsa estate si sentivano regolarmente e credo che il loro amore non fosse finito”.

Ivana Mrazrova in trattativa per il Grande Fratello Vip?/ La clamorosa rivelazione...

Per questo motivo, Ivana avrebbe evitato di rilasciare dichiarazioni pubbliche su Luca Onestini. Anche la famiglia di Luca Onestini ha confermato la versione dell’agente sottolineando il fatto che i due non si erano detti addio e che anzi continuavano a sentirsi lo scorso agosto. Nessun tradimento da parte di Luca Onestini che pur era stato beccato in più occasioni durante alcune serate in discoteca con delle ragazze.

Ivana Mrazrova choc "In questi due anni ho toccato il fondo"/ Fan preoccupati e..

Ivana Mrazrova esclusa dal Grande Fratello Vip? L’indiscrezione

Ivana Mrazrova entrerà nella casa del Grande Fratello Vip? L’agente della modella ha svelato un dettaglio inedito. Ivana sarebbe dovuta entrare al Grande Fratello Vip ma la trattativa non sarebbe andata a buon fine: “Lo scorso anno avevo riproposto Ivana al Grande Fratello proprio per ricominciare ma la cosa non è andata a buon fine”. Ivana Mrazrova potrebbe però entrare in corsa al Grande Fratello Vip e questa sarebbe l’occasione per ritrovarsi con Luca Onestini: “Il Grande Fratello Vip li ha uniti e magari li farà ritrovare. Oppure avranno l’occasione per dirsi addio ma guardandosi negli occhi”, rivela l’agente.

Nikita Pelizon:"Luca Onestini? Dovremo recuperare"/ Ma lui frena, è strategia?

Nella giornata di ieri, Ivana si è sfogata via social raccontando di aver sofferto in questi due anni: “Personalmente negli ultimi due anni, con le cose che purtroppo mi sono successe una dietro l’altra, posso dire che ho toccato il fondo. Arrivata ad un certo punto non riuscivo più a gestire le cose da sola e avevo bisogno di aiuto”, ha detto. Dopo la morte di suo padre e la fine della sua storia d’amore con Luca Onestini, Ivana Mrazova ha trascorso un lungo periodo di “latitanza” dai social e, nelle ultime ore, la stessa modella ha confessato di aver voluto dedicare del tempo a sé stessa e alla sua salute mentale.











© RIPRODUZIONE RISERVATA