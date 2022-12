Luca Onestini e Nikita Pelizon, flirt finito?/ Lui si allontana: lei scrive…

Luca Onestini e Nikita Pelizon sempre più lontani

Nikita Pelizon si è dichiarata a Luca Onestini sin dai primi giorni di convivenza ammettendo di essere fortemente interessata a lui. L’ex tronista di Uomini e Donne, però, ha più volte spiegato di non vederla come futura fidanzata, ma semplicemente come amica. Pur non chiudendo le porte a niente, Onestini ha per il momento espresso il desiderio di vivere il rapporto in totale serenità godendosi ciò che di bello stanno vivendo. Tuttavia, Nikita non riesce ad accettare la semplice amicizia con Luca e ha cominciato ad allontanarsi. “Perchè fai così”?, ha chiesto Luca durante un confronto in piscina.

Luca Onestini attacca Nikita: "Trova scuse per allontanarsi e infastidirsi"/ E incolpa Ginevra Lamborghini!

Confidandosi con Charlie, Nikita ha ribadito di non volere un rapporto così intimo con Luca che sia semplicemente di amicizia. “Oggi, si distaccava, parlava con tutti, ma è a disagio” – ha detto Charlie provando a rassicurare Luca. “Odio quando dice la parola amica”, ha risposto Nikita.

Luca Onestini e Nikita Pelizon: il biglietto di lei

Nikita Pelizon si è poi confidata con Patrizia Rossetti ammettendo di essere “stufa della pesantezza che sentivo nell’aria”. Nikita, poi, ha svelato di aver scritto un lungo biglietto a Luca dando vita ad un profondo confronto in cui entrambi hanno espresso le ispettive posizioni senza trovare un punto d’incontro. “Non è semplice. Tu sei stata sincera”, ha risposto Patrizia.

Luca Onestini gratta il "lato b" di Oriana con spazzola di Nikita/ Lei sbotta "prossima volta ti finisce.."

Nikita, poi, si è isolata in giardino lasciandosi andare ad un pianto disperato non riuscendo a voltare totalmente pagina dopo aver sperato di poter avere un rapporto non amichevole con Luca. Quest’ultimo, da parte sua, si è allontanato non volendo illudere.

LEGGI ANCHE:

Luca Onestini gela Nikita "non la vedo come mia fidanzata"/ Sonia Bruganelli lo smonta

© RIPRODUZIONE RISERVATA