Luca Onestini attacca Nikita: “Trova scuse per allontanarsi e infastidirsi”/ E incolpa Ginevra Lamborghini!

Nikita Pelizon e Luca Onestini sempre più lontani al GF Vip: c’entra Ginevra Lamborghini?

La frattura tra Nikita Pelizon e Luca Onestini al Grande Fratello Vip 2022 appare ormai sempre più insanabile. Dopo la visione del filmato in cui Luca stuzzica Oriana Marzoli, Nikita ha iniziato a mollare la presa su di lui, sentendosi in qualche modo presa in giro. Ciò ha scatenato un graduale allontanamento della Pelizon nei confronti di Luca che lo ha però infastidito.

Di questo atteggiamento di Nikita, Luca ne ha però dato colpa anche a Ginevra Lamborghini. Durante una chiacchierata con Oriana Marzoli, il gieffino ha spiegato che la Pelizon sarebbe cambiata nei suoi confronti proprio dopo una chiacchierata in totale confidenza con Ginevra. Quest’ultima, insomma, l’avrebbe in qualche modo manipolata: “Ieri di ricordi c’è un po’ di… a letto senza microfono. E caso strano da così a così: cosa è successo?” sono state le parole di Onestini a Oriana.

Luca Onestini critica Nikita: “Trova sempre scuse per infastidirsi…”

Sempre alla venezuelana Luca Onestini, di Nikita, ha detto: “Ci siamo sempre detti tutto. Da un giorno all’altro non le sono andate più bene delle robe. Ad oggi non c‘è nulla più dell’affetto”. Oriana gli ha però fatto notare che i suoi atteggiamenti, visti i sentimenti che Nikita prova per lui, sarebbero stati facilmente fraintesi dalla ragazza; Luca però non ha voluto sentire ragioni, dicendosi anzi ferito dal comportamento recente di Nikita nei suoi confronti: “Lei lo fa spesso, un giorno si e uno no trova una scusa per allontanarsi e infastidirsi. Io ci sono stato male perché significa che tutto quello c’era in più era solo per arrivare là. Ora quelle cose lì non ci saranno più.” ha tuonato.

