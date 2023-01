Luca Onestini: “Ivana Mrazova l’unica che poteva essere la madre dei miei figli”/ Annuncio bomba di Signorini

Luca Onestini, importanti dichiarazioni sull’ex fidanzata Ivana Mrazova

Annuncio inaspettato quello che Alfonso Signorini ha lanciato in diretta al Grande Fratello Vip durante il daytime che anticipa la puntata di oggi 30 gennaio 2023. Luca Onestini tornerà grande protagonista ma questa volta non per il suo rapporto con Nikita Pelizon o Oriana Marzoli, ma per quello con la sua ex Ivana Mrazova.

I fan del GF Vip sanno che Luca e Ivana si sono incontrati e innamorati proprio nella Casa di Cinecittà. La loro storia è durata quattro anni per poi chiudersi definitivamente. Eppure questa sera Ivana tornerà per Luca, per dirgli cose importanti. L’annuncio del ritorno dato da Signorini è affiancato da un aneddoto che il conduttore rende pubblico e che potrebbe essere punto focale di questo ‘ritorno’.

“Ivana Mrazova unica donna che poteva essere la mamma dei miei figli”: la rivelazione di Signorini su Luca Onestini

Stando a quanto rivelato da Signorini, Luca Onestini avrebbe dichiarato che Ivana Mrazova è l’unica donna che poteva essere realmente un giorno la madre dei suoi figli. Che questa rivelazione abbia scatenato la reazione della Mrazova?

Intanto ricordiamo che fu proprio Luca a spiegare il motivo della loro rottura con queste parole: “Siamo stati insieme tanto tempo, tre anni e mezzo, una storia bella e lunga. Poi ci sono stati anni difficili per tutti. Lei è una bellissima persona, simpatica, buona, di cuore, non posso che parlarne benissimo. Io pensavo che lei fosse proprio la donna della mia vita. Come mai è finita? Dopo durante il Covid sono successe cose particolari per tutti. Sono stati anni particolari e difficili. Alla prima difficoltà non l’abbiamo superata.”

