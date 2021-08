Luca Onestini “Lasciato da Ivana Mrazova su WhatsApp”/ “De Vitis nuova fiamma? Falso”

Solo pochi giorni fa, Luca Onestini annunciava la fine della sua storia d’amore con Ivana Mrazova. Una rivelazione che ha lasciato i fan sbigottiti e in attesa di chiarimenti dai diretti interessati. Così, dopo le parole di Ivana, sono arrivati i primi gossip riguardanti un presunto nuovo amore per Onestini. Sono così arrivate le foto di Luca al fianco di Marialaura De Vitis, ex di Paolo Brosio, ad una cena, e si è parlato di possibile flirt.

Di fronte alle numerose indiscrezioni sul suo conto, Onestini ha deciso di rompere il silenzio e di dare la sua versione dei fatti. In primis, smentendo il presunto flirt con Marialarura: “Con lei non ho neanche parlato, è arrivata al mio tavolo accompagnata da un altro uomo, si è seduta al nostro tavolo con altre sei persone e solo perché ha taggato lo stesso posto deve essere una fiamma mia?”, ha tuonato l’ex tronista di Uomini e Donne, smentendo tutto.

Luca Onestini ha dunque fatto presente che in queste ore sono tanti i gossip che lo vedono protagonista: “Ogni giorno si parla di me con una ragazza diversa”, ha dichiarato con fastidio. Ha dunque rivelato che le cose sarebbero molto diverse da ciò che si legge in giro: “Leggo notizie che mi associano ad altre donne… Io sono stato lasciato su WhatsApp dopo quattro anni e come se non bastasse devo essere dipinto come un putt*niere? Uno che manca di rispetto e salta di fiore in fiore? Stiamo scherzando?”, ha così sbottato, lanciando dunque anche una stoccata all’ex fidanzata. Sarebbe stata Ivana a lasciarlo e, per di più, con un messaggio su WhatsApp. Lei replicherà?

