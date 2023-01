Luca Onestini: “Oriana? Se io ci fossi stato con lei non sarebbe andata da Daniele”/ La Murgia sbotta!

Oriana Marzoli vicina a Daniele Dal Moro al GF Vip: Nicole Murgia lancia la stoccata

L’avvicinamento di Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli degli ultimi giorni continua a far discutere dentro e fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip. Carezze, baci, notti trascorse insieme a letto sono ormai sotto gli occhi di tutti e tanti hanno commentato in confessionale questo ‘cambio di rotta’ della Marzoli che, fino a qualche tempo prima, sembrava essere pazza di Luca Onestini.

GF Vip, Daniele Dal Moro innamorato di Oriana?/ Lui si sbilancia: "Voglio vivermela…" Lei preoccupata

Chi ne è più colpita e ferita è Nicole Murgia, non solo perché interessata a sua volta a Daniele, ma perché amica di Oriana. “Un po’ ci faccio caso ed è normale che una parte di me sente fastidio a vederli insieme. – ha spiegato la Murgia in confessionale, lanciando poi una velata insinuazione – Io però ho sempre avuto la sensazione che lei fosse molto presa da Luca, Daniele è sempre rimasto là. Se con Luca fosse scoccata la cosa non credo che lei sarebbe tornata su Daniele, perché Luca le piaceva e anche molto”.

Oriana critica Nikita: "Ha le gambe da maschio, lo ha detto anche Luca"/ Web furioso: "È body shaming!"

Luca Onestini punge Oriana: “Se io ci fossi stato con lei non sarebbe andata a dormire con Daniele”

Proprio Luca Onestini, chiamato in confessionale, si è espresso finalmente su quanto sta accadendo tra Oriana e Daniele Dal Moro. Il fatto che la venezuelana si sia gettata tra le braccia dell’imprenditore non lo tocca più di tanto, eppure Luca lancia una chiara stoccata, ammettendo che Oriana ha preso questa strada solo perché lui non è interessato a lei in quel modo: “Se io avessi voluto altro con Oriana non credo che lei avrebbe passato la serata con Daniele“. Parole con le quali dunque conferma il presentimento di molti dentro e fuori dalla Casa del GF Vip.

LEGGI ANCHE:

Dana contro Onestini e Oriana: "Accusata e provocata di proposito"/ Nikita conferma: "È il loro gioco"

© RIPRODUZIONE RISERVATA