Luca Onestini recita un copione con Nikita Pelizon al GF Vip?/ Il web segnala: “Innamorato? No, ecco perché”

Luca Onestini sta fingendo con Nikita Pelizon al Grande Fratello Vip 2022? Il web lancia l’allarme

C’è un dubbio che aleggia dentro e fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip 2022 e riguarda il rapporto nato tra Luca Onestini e Nikita Pelizon. Quest’ultima ha dichiarato sin dal primo incontro col gieffino di provare un interesse nei suoi confronti e di volerlo conoscere non solo come amico. Più ambiguo è stato però Luca. Dopo un iniziale avvicinamento, Onestini ha parlato di bel rapporto, di conoscenza, di interesse però, al momento di andare oltre, si è tirato indietro, lanciando un due di picche a Nikita.

George Ciupilan in crisi al GF Vip, abbandona?/ Luca Onestini non ci sta...

Nel corso delle settimane successive non si è però staccato da lei. I due hanno continuato a conoscersi, creando un rapporto sempre più complice che ha però mandato Nikita in confusione. Tra alti e bassi la gieffina ha prima tentato di allontanarsi, poi ha iniziato ad avere dubbi su di lui e sulla veridicità dei suoi atteggiamenti.

Luca Onestini sorprende Edoardo e Antonella a letto insieme/ "Ma siete due porcelli"

Luca Onestini recita un copione al GF Vip? La segnalazione dal web

Dubbi quelli di Nikita Pelizon verso Luca Onestini che hanno raggiunto anche il popolo del web. I più attenti e appassionati di reality hanno iniziato a trovare delle similitudini tra gli atteggiamenti che Luca ha con Nikita e quelli che lui ha avuto in passato con altre donne alle quali si è avvicinato all’interno dei reality a cui ha partecipato. Una utente ha addirittura raccolto una serie di immagini che rendono visivamente chiara la teoria secondo la quale Luca reciti un copione atto ad aiutarlo a rimanere in gioco per quanto più tempo possibile. Molti fan di Nikita hanno dunque lanciato un vero e proprio allarme, nella speranza che la gieffina apra gli occhi su Luca e si allontani da lui prima che sia troppo tardi.

Nikita e Luca Onestini: coppia fake del GF Vip 2022?/ Tra i due spunta Oriana e...













© RIPRODUZIONE RISERVATA