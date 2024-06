Nikita Pelizon finisce in ospedale, volto tumefatto e sangue: cosa l’è successo/ “Sentivo la faccia fredda”

Paura per Nikita Pelizon, corsa in ospedale dopo grave malore: “La mia faccia sembrava frammentarsi”

Mercoledì scorso Nikita Pelizon, vincitrice del Grande Fratello Vip 2023 ha preoccupato tutti rivelando di aver avuto un grave malore che ha reso necessario la corsa in ospedale. Dopo aver postato la foto del pavimento con evidenti chiazze rosse di sangue ha raccontato di essere svenuta di aver sbattuto contro le scale. Inizialmente non ha fornito maggior dettagli sul malore, cosa l’è successo ma Nikita Pelizon è ritornata sui social per spiegare meglio. Innanzitutto ha premesso: “Il 29 maggio 2024 lo segnerò come: “Nikita fa rima con Vita”.

E poi ha rivelato che quella sera dopo aver salutato un amico al telefono e finita la presentazione della sua nuova canzone ha iniziato a sentire la testa pesante, pensando fosse solo stanchezza si è sdraiata sul divano per guardare una serie su Netflix ma la situazione si è aggravata: “Mi alzo, con difficoltà chiudo la porta di casa… non avevo mai sentito la mia faccia emanare così tanto freddo…Era come se si stesse frammentando in piccoli pixel che sentivo uscire dal mio corpo…Una sensazione che mi faceva sentire come se mi stessi ghiacciando. Finché mi giro e lì, IL VUOTO.”

Nikita Pelizon malore, come sta adesso: “Grata alla vita”

Nikita Pelizon dopo il malore è rimasta a terra svenuta per più di 15 minuti, di quei momenti ricorda poco, la corsa in ospedale in taxi, la faccia preoccupata del tassista e poi il nulla. Arrivata in ospedale intorno alle ore 15, aveva “la sensazione di non riuscire a parlare… di non riuscire a mettere insieme bene le parole… non trovare le parole”. E poi ancora continua: “L’amore delle infermiere mie fans, la dolcezza nei loro sguardi, la delicatezza nel curarmi. Il medico che mi dice “ lo sai che hai avuto fortuna vero?” E quel numero in ascensore “11”, Il numero che mi accompagna da sempre. Il telefono che torna ad avere rete dopo 10 ore ed i mille messaggi tra whatsapp e social.”

La vincitrice del Grande Fratello Vip 2023 ha concluso il suo messaggio confessando di aver rischiato grosso per fortuna tutto è andata per il meglio e non è mai stata così grata di essere in vita. Per diverse ora ha avuto la testa pesante, fitte sparse ovunque e la faccia dolorante ma anche la consapevolezza che la vita è un insieme di tanti attimi.













