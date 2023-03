Luca Onestini, riavvicinamento sospetto a Nikita al GF Vip?/ Dubbi in Casa, Signorini basito!

Luca Onestini e Nikita Pelizon, riavvicinamento sospetto al GF Vip? Signorini basito

Nella Casa del Grande Fratello Vip ha stupito negli ultimi giorni un particolare risvolto nel rapporto tra Nikita Pelizon e Luca Onestini. Nonostante i vari scontri che ci sono stati tra i due nelle scorse settimane, Nikita non ha mai nascosto di provare una forte attrazione per il gieffino e di pensare comunque con sentimento a lui. Al contrario, Luca si è drasticamente allontanato da lei, nominandola a più riprese e accusandola di essere la più falsa della Casa.

Eppure nelle ultime ore Nikita e Luca si sono riavvicinati. O meglio, è stato Onestini a cambiare atteggiamento nei confronti della ‘nemica’, trascorrendo insieme a lei una serata di giochi e divertimento. Il gieffino si è notevolmente addolcito nei suoi confronti, al punto da chiamarla ‘amore’ in un momento di leggerezza, come sottolineato da Signorini in diretta nel daytime.

Luca Onestini e Nikita Pelizon, la reazione della Casa al loro riavvicinamento

L’inaspettato cambiamento di Luca Onestini nei confronti di Nikita Pelizon ha stupito non solo la diretta interessata, che si è comunque detta molto felice di questo riavvicinamento, ma anche altri inquilini del GF Vip. “Scioccata” si è detta Oriana Marzoli, che ha comunque spiegato il comportamento di Onestini come la volontà di lui di dimostrare di non avere alcun tipo di astio nei confronti di Nikita. Si è invece detto preoccupato Tavassi, temendo che Nikita possa mal interpretare questo atteggiamento di Luca e farsi ‘nuovi film’. Se n’è invece detta contenta Antonella Fiordelisi di fronte alla gioia vista negli occhi dell’amica Nikita. Di certo la questione verrà approfondita nel corso della nuova diretta del Grande Fratello Vip.

