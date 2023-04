Luca Onestini risponde a Nikita Pelizon/ “Tutti con il nostro nome in bocca, ma…”

Nikita Pelizon: “Non ho capito l’avvicinamento di Luca…”

Nessun riavvicinamento tra Luca Onestini e Nikita Pelizon una volta conclusa l’avventura del Grande Fratello Vip 7. Negli ultimi giorni di convivenza nella casa di Cinecittà – complice anche il clima sereno e la presenza di pochi vip – i due avevano ripreso un rapporto civile, dopo mesi in cui non si erano rivolti la parola. “I miei fan non sopportano che io parli ancora di lui e che si parli di me in negativo. Non ho ancora capito questo avvicinamento a fine percorso a cosa fosse dovuto, se era per passare da santo o perché voleva andare avanti. Secondo me la prima, non è possibile che poi non mi saluti”, ha detto Nikita a Casa Chi, rispondendo a una domanda su Onestini.

Una volta concluso il reality, l’ex tronista di Uomini e Donne non avrebbe più cercato la vincitrice del GF Vip 7: “Non ci siamo sentiti, non mi ha scritto cosa faccio, non vi nego che gli parlerò, non me ne frega niente. Per il resto, mi sa che era meglio… Non fatemi parlare per favore…”.

La replica di Luca Onestini a Nikita Pelizon

Nei giorni scorsi Nikita Pelizon ha messo un line a un tweet molto duro contro Luca Onestini e Ivana Mrazova: “Miss collutorio quando capirà che disonesto la usa solo per i suoi scopi Sarà troppo tardi ,a lui interessa solo i like e follower, falso come non mai una merda di uomo”. I gesti e le parole di Nikita Pelizon non sono certo passati inosservati. Infatti Luca Ostini, senza fare il nome della modella, ha replicato su Twitter: “Quanto amo che abbiano tutti il nostro nome in bocca e noi non cag***mo nessuno”. Il commento di Onestini non è stata accolto da tutti con entusiasmo: “Ma il nome in bocca chi? Tra l’altro in casa eravate 24/ 24 a sparlare e ora vi meravigliate se gli altri si difendono vedendo video vecchi mai mandato in onda per pararvi il c*lo… almeno la decenza di stare in zitti su”, ha scritto un utente.

Quanto amo che abbiano TUTTI il nostro nome in bocca e noi non cag***mo NESSUNO 🤪 Stamm Fortttttt ❤️‍🔥🧸 — Luca Onestini (@LucaOnestini_11) April 19, 2023

