LUCA ONESTINI SPOILERA SCHERZO DELLE IENE A TONON/ “Mi son cag*to addosso, e lui…”

Ospite a Rivelo, Luca Onestini spoilera lo scherzo a Raffaello Tonon che dovrebbe andare in onda a breve a Le Iene. “Ero appena tornato da una vacanza dove c’era il rischio importante di prendere virus intestinali”, racconta l’ex gieffino. Lorella Boccia, intanto, se la ride: il contenuto dello scherzo è prevedibile. Onestini prosegue: “C’era questa conferenza importante a cui il dottor Tonon doveva presenziare. Io dovevo partecipare esclusivamente come suo invitato. Ci viene a prendere quest’auto di super lusso; mentre sono in macchina, a un certo punto, fingo di avere crampi. Sono armato di bomboletta del gas e di palloncini. Lui reagisce male: ‘Ma ti senti bene? Ma senti che roba. Qua bisogna andare al pronto soccorso, serve un gastroenterologo’. Quello che guida si spazientisce: ‘Non posso andare avanti così’, dice. Io continuo finché non ribalto sul sedile una sostanza marroncina. Quello si ferma, io scendo e Tonon fa di tutto per farlo ragionare”. Risultato? “Ritardo di tre ore alla conferenza”. “Quando Tonon arriva alla cena, torna di nuovo in sé. Poco più tardi, davanti a tutti, l’autista lo critica per quella cosa in macchina. Lui sbotta. Nonostante la figuraccia davanti a tutti, però, non dice che sono stato io, ad aver avuto dei problemi. Incassa lui, da vero amico”.

