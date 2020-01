LUCA ONESTINI/ La sua paura più grande da bambino: “Non arrivare in Serie A!”

Luca Onestini è pronto per la sua intervista/confessione a Rivelo. Lorella Boccia lo descrive come un personaggio molto versatile, che si divide tra le diverse arti o passioni che l’hanno reso famoso. All’inizio del colloquio, la conduttrice lo invita a ‘giocare a carte’. Le domande, infatti, traggono spunto proprio dalla scelta di queste carte, ognuna dal contenuto diverso. La prima è la carta del Cigno Nero. “Una papera?”, dice erroneamente Luca non appena viene voltata. Ma no: il Cigno Nero si riferisce a ben altro. Dopo la scelta della conduttrice, è il turno di Luca: lui vuole le carte Specchio e Presa. La prima è correlata a “sogno e realtà”: il suo primo sogno? “Fare il calciatore. Una volta, a scuola, la maestra ci fece fare l’elenco delle paure più grandi. Io, tra le altre, misi la paura di non arrivare in Serie A. Da bambino era molto importante realizzare quel sogno. Si è spezzato che io avevo 17-18 anni, con l’infortunio”. Onestini ne parla a lungo, ma è un capitolo ormai chiuso. Dopo quella delusione, Luca ha intrapreso una strada diversa. (agg. di Rossella Pastore)

Luca Onestini si racconta

Luca Onestini ospite della nuova puntata di “Rivelo“, il programma di interviste condotto da Lorella Boccia e trasmesso giovedì 2 gennaio 2020 alle ore 21.10 in prima serata su Real Time. L’ex tronista di Uomini e Donne e concorrente del Grande Fratello Vip è pronto a raccontarsi a cuore aperto tra vita professionale e privata. Una carriera in ascesa quella di Luca che oggi lavora come modello, speaker radiofonico, ma anche come web star visto che sui social è tra i più seguiti. Nonostante il grande successo l’ex Mister Italia non nasconde di avere ancora tanti sogni nel cassetto da realizzare: “sogni? Ne ho sempre avuti tantissimi, mi sono sempre definito un sognatore. Poi a 17 anni ho auto un infortunio importante… Sono ripartito dall’università”.

Luca Onestini sul fratello Gianmarco al Grande Fratello

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha parlato anche della sua esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia dove ha conosciuto la sua compagnia Ivana Mrazova e il grande amico Raffaello Tonon su cui ha dichiarato: “non avevo mai avuto la fortuna di incontrare un amico come lui… di cui fidarsi ciecamente… non è mai finito il nostro Grande Fratello”. Parlando proprio del reality show di successo, Luca Onestini ha rilasciato alcune dichiarazioni anche sulla recente partecipazione del fratello nella versione nip del programma: “nonostante le richieste, gli autori non mi hanno fatto entrare nella casa per supportare mio fratello… ma ci ho parlato lo stesso… mi son preso il mio megafono perché era l’unico modo per parlare con mio fratello. Sono riuscito a comunicare solo con quello. Il mio video ha avuto più di 7 milioni di visualizzazioni… credo che sia una dimostrazione che forse erano state fatte delle scelte sbagliate…”.

Luca Onestini e Ivana Mrazova: “siamo semplicemente noi”

Impossibile non parlare e menzionare l’amata Ivana Mrazova, la modella e showgirl conosciuta durante la sua avventura nella casa del Grande Fratello Vip. L’amore tra i due è scattato una volta usciti dalla casa, ma da anni i due sono inseparabili al punto da sognare un giorno di sposarsi. “Credo che tante persone ci vogliono veramente bene perché non ci chiediamo il motivo di cosa piace, cosa no… siamo semplicemente noi” – ha detto Luca Onestini parlando della compagna e del rapporto che, volutamente, vivono alla luce del sole sui social networks. “Lo saremmo anche se la gente non approvasse alcune cose che facciamo. Nel nostro rapporto lei è la mia spalla e io sono la sua. Andiamo avanti a braccetto, credo sia la cosa più importante di una coppia. So che di Ivana mi posso fidare. Vedo in lei sfumature sempre diverse” ha detto l’ex tronista di Uomini e Donne.



© RIPRODUZIONE RISERVATA