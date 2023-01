Luca Onestini, urla choc fuori dalla Casa GFVIP/ “Pezzo di m*!”

Grande Fratello vip 7, Luca Onestini inondato dalle critiche: che succede fuori dalla Casa?

Il Grande Fratello vip 7 in corso fa rumore nel web, per degli insulti choc -tra le varie contestazioni- che Luca Onestini riceve in questi primi giorni del suo reality datati 2023. Il nuovo anno sembra non iniziare bene per l’ex tronista di Uomini e donne e concorrente alla sua seconda esperienza TV al reality dei vip, dopo il Grande Fratello vip 2, con il recente attacco della ex, Soleil Sorge. La scelta al termine del trono e modella italo americana lo accusa di essere un personaggio TV fake, ovvero di muovere strategie e mosse mediatiche improntate su lovestory architettate ad arte, come quella avuta con lei, per visibilità, copertine e business. E, intanto, in seguito al tira e molla nella conoscenza avviata con Nikita Pelizon e il due di picche di questi giorni lanciato alla bionda Oriana Marzoli, Luca Onestini si becca gli insulti dei detrattori. Fuori dalle mura della Casa dei vipponi, si sente urlare contro di lui: “Luca, pezzo di m*”

Un grido di contestazione che viene segnalato in queste ore dai telespettatori attivi via social, che non a caso si dividono sull’accaduto ai danni del concorrente del Grande Fratello vip 7.

Se da una parte c’é chi appoggia il grido colorito degli haters, sulla scia dell’accusa di Soleil Sorge di manipolazione TV che incombe sul gieffino, dall’altra parte c’é chi -indipendentemente dalla veridicità della condotta assunta in TV dal giovane- proprio non tollera attacchi lesivi della persona come quello appena abbattutosi contro Luca Onestini.

Nel frattempo, potrebbe sfiorarsi una nuova lovestory per il latin lover della TV made in Italy. Al Grande Fratello vip 7, Oriana Marzoli si é così dichiarata interessata a Luca Onestini: “Inizialmente mi interessavate entrambi, mi sono resa conto dopo che non era così. Alla fine mi piaceva davvero solo uno. Con il tempo ho capito che non mi piaceva davvero l’altro. Una mia amica mi ha detto ‘smetti di sederti sul divano che non è comodo per te, quando c’è una persona per cui potrebbe essere comodo e quando tu hai davanti un divano più comodo per te’. Allora lì ho capito e mi sono resa conto di tutto“. La risposta di Luca Onestini? Lui l’avrebbe friendzonata, come si direbbe in gergo Generazione zeta, ammettendo di vedere la modella solo come un’amica, nonostante i due si palesino particolarmente vicini nel reality show.

