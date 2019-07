Luca Parmitano, diretta conferenza stampa/ Video streaming: primo collegamento da ISS

Luca Parmitano è pronto a collegarsi in diretta con la Terra dalla Stazione Spaziale Internazionale. Oggi, lunedì 24 luglio, si svolgerà la prima conferenza stampa dell’astronauta ESA presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano. Si tratta della prima “inflight call” dell’astronauta catanese. Impegnato nella missione ESA Beyond, Luca Parmitano è approdato alla Stazione Spaziale Internazionale con l’astronauta statunitense Andrew Morgan e al cosmonauta russo Alexander Skvortsov domenica 21 luglio 2019. Il programma prevede una serie di operazione, tra cui 50 esperimenti europei, sei test allestiti con il coordinamento dell’Agenzia spaziale italiana, e oltre 200 esperimenti internazionali di microgravità. Nella seconda fase, più precisamente da ottobre, il colonnello pilota dell’Aeronautica militare assumerà il ruolo di comandante della Stazione Spaziale. E sarà il primo italiano a rivestire questo ruolo.

LUCA PARMITANO, PRIMA CONFERENZA STAMPA DA ISS

Nei giorni scorsi invece c’è stato il saluto alla Terra da Luca Parmitano con la prima foto scattata nella missione Beyond, la seconda per l’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA). AstroLuca ha immortalato la Terra del Fuoco in uno scatto spettacolare. È ritratto l’arcipelago che si estende nella punta meridionale del Sud America, avvolto dalle nubi, illuminate dal Sole. «La mia prima foto dalla Cupola, da quando sono tornato», ha scritto Luca Parmitano pubblicando la foto su Twitter. Il riferimento è alla grande finestra panoramica della Stazione Spaziale, con una vista straordinaria sulla Terra. AstroLuca ha aggiunto: «La realtà supera l’immaginazione e ancora una volta le mie parole non possono contenere l’emozione di rivedere il mio pianeta dall’orbita salutato dalla Tierra del Fuego». Dopo la prima foto della Terra dal suo ritorno nello Spazio, la prima chiamata. Oggi l’inflight call, che può essere seguita sul sito della Nasa, che ha messo a disposizione la diretta streaming video dell’evento.





