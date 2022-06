Luca Salatino e Ida Platano/ L’abbraccio che ha commosso il web: cuori e dediche

Ida Platano e Luca Salatino: amici oltre Uomini e Donne

Nello studio di Uomini e Donne nascono spesso grandi amicizie, che vanno oltre lo studio di Canale 5. Basti pensare al rapporto tra Ida Platano e Gemma Galgani, o a quello tra Isabella Ricci e Marcello Messina, invitato alle nozze della dama del Trono Over. Negli ultimi anni lo studio del dating show è condiviso contemporaneamente dai protagonisti del trono over e da quelli del trono classico, dando così la possibilità a nuove amicizie e conoscenze. Ne sono un esempio lampante Ida Platano e l’ormai ex tronista Luca Salatino. I due hanno stretto amicizia durante il trono di Roberto Giusti, corteggiata da Salatino. Lo scorso anno, infatti, era emerso che Ida e Luca si sentivano anche al di fuori della trasmissione. La loro amicizia è cresciuta nel corso dei mesi, tanto che Salatino ha pubblicato nelle sue Instagram Stories una dedica per la bella dama.

Nel corso del trono di Luca Salatino, Ida Platano ha spesso dato consigli al pugile e ha gioito quando ha scelto la corteggiatrice Soraia Allam. Poco prima del momento della scelta, Salatino ha chiesto a Ida di raggiungerlo al centro dello studio e abbracciarlo, così da infondergli la giusta carica prima di comunicare la sua decisione finale, e lei si è alzata immediatamente per stringerlo tra le sue braccia. Nei giorni scorsi una fanpage della dama bresciana ha postato gli scatti dell’abbraccio: subito Luca e Ida hanno commentato con un cuore, poi hanno condiviso il post nelle loro storie di Instagram. “Bellissimo questo abbraccio. Bellissimo il rapporto che ha lei con tutti la dentro dai più giovani ai più grandi”, ha commentato un utente.

