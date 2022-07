Luca Salatino e Soraia Ceruti, prove di convivenza dopo Uomini e Donne?/ Lei a casa con lui e…

Luca Salatino e Soraia Ceruti, amore a gonfie vele!

Nonostante le voci di crisi delle ultime settimane, sembra invece che la storia d’amore tra Luca Salatino e Soraia Ceruti proceda a gonfie vele. La coppia nata a Uomini e Donne ha trascorso alcuni giorni insieme dopo che venerdì scorso l’ex corteggiatrice è partita per raggiungere Luca. E sui social non sono mancate foto e video a testimoniare il dolce momento vissuto insieme dalla novella coppia.

I fan di Luca e Soraia si sono detti felicissimi di rivederli finalmente fianco a fianco, con immagini che smentiscono le voci di crisi più delle loro parole. A queste immagini si aggiungono però nuove dichiarazioni fatte da Soraia che sembrerebbe impegnata in alcuni cambiamenti lavorativi. Parole che portano a credere che forse nei progetti della ragazza ci sia quello di trasferirsi e, magari, proprio a Roma per stare con Luca. Che l’obiettivo convivenza sia dunque sempre più vicino?

Luca Salatino e Soraia Ceruti, un amore nato ‘per gioco’ ma…

La storia di Luca Salatino e Soraia Ceruti, dunque, va avanti, tra qualche difficoltà dovuta alla lontananza, ma abbastanza liscia. Una storia nata un po’ per gioco questa, come l’ex corteggiatrice ha rivelato in un’intervista di qualche tempo fa: “È partito tutto per gioco. Ero a fare serata con le mie amiche e per scherzo mi hanno iscritto a Uomini e Donne. È arrivata la chiamata, io molto restìa e demoralizzata, non ho mai fatto tv, ho sempre fatto la commessa. Quando mi hanno detto che c’era Luca sul trono mi sono convinta ad andare. Mi avevano chiamato a settembre per altri tronisti e avevo detto di no. A gennaio mi sono buttata, era un periodo della mia vita in cui ero demoralizzata da tanti eventi, mi sono buttata grazie anche alla mia psicologa.” ha raccontato al tempo la Ceruti.

