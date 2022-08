Luca Salatino e Soraia di Uomini e Donne, la vacanza finisce male/ “Infortunio e virus intestinale”

Luca Salatino e Soraia di Uomini e Donne, doppio imprevisto in vacanza

Nonostante sospetti di crisi e preoccupazione dei fan di Uomini e Donne delle scorse settimane, la storia d’amore tra Luca Salatino e Soraia Ceruti procede a gonfie vele. I due hanno anzi deciso di trascorrere le vacanze insieme e volare in Grecia, a Rodi, per qualche giorno di relax tra spiagge bianche e acque cristalline. Tutto sembrava procedere per il meglio fino a quando un brutto imprevisto ha interrotto l’idillio.

È stata la coppia a raccontare l’accaduto una volta tornata in Italia, spiegando che Luca ha dovuto far fronte ad un doloroso infortunio proprio mentre erano in vacanza. L’ex tronista di Uomini e Donne, che ama la boxe, si è allenato senza fare attenzione, provocandosi dei problemi alla schiena.

Luca Salatino e Soraia, ecco cos’è accaduto in vacanza a Rodi

Il dolore era così acuto che, come raccontato dallo stesso Luca, ha dovuto chiamare soccorsi: “È venuta la guardia medica a casa. Durante gli allenamenti mi sono fatto male. Mi è venuta una sciatalgia acuta. Ho dovuto fare delle punture di cortisone.” ha spiegato. Poi è stata Soraia a spiegare “Però sta già migliorando. Ieri non riusciva a muoversi in stazione. – facendo infine dell’ironia – Comunque in tutto ciò tra virus intestinale, tra il fatto che Luca è stato male, è stata proprio una bella fine estate!” Luca, dunque, si sta riprendendo e, infortuni a parte, la coppia sembra aver vissuto momenti romantici durante questa prima vacanza estiva fianco a fianco. Sintomo che la loro relazione si sta man mano fortificando, per la gioia dei fan.

