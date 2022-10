LUCA SALATINO: INFANZIA DIFFICILE, VITTIMA DI BULLISMO/ “Mi pestavano di botte. Caduto in un baratro”

Luca Salatino, i drammi vissuti da bambino

Luca Salatino si racconta tra le lacrime nel corso della nuova diretta del Grande Fratello Vip. Il ragazzo conferma di aver vissuto momenti molto difficili, come l’infanzia durante la quale è stato bullizzato: “Sono sempre stato un ragazzo sensibile, purtroppo a volte è una colpa esserlo in questo mondo. – spiega in un confessionale – Io ho sofferto di bullismo, sono stato bullizzato da piccolo. Mi ricordo che a volte scendevo sotto casa poi dopo tre minuti risalivo perché mi avevano pestato di botte.” Così conclude amaro: “Ti serve toccare il fondo per capire davvero chi sei e la vita com’è. Io sono caduto in un baratro.” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Grande Fratello Vip 2022, Luca Salatino choc: “Ho sofferto di bullismo“

Al Grande Fratello Vip 2022 Luca Salatino apre il suo cuore, confidandosi con Alberto De Pisis sul suo passato e un’adolescenza non semplice, segnata anche dal bullismo. Il concorrente, durante una chiacchierata sul divano con il coinquilino, ha rivelato di essere stato bullizzato da piccolo, fatto che l’ha portato a costruirsi una corazza: “Ero un ragazzo tanto sensibile, i ragazzi mi menavano. Io ho sofferto di bullismo quando ero piccolo. Succede che poi ti devi costruire un’armatura: i tatuaggi, fare pugilato, farti vedere duro“.

L’ex tronista di Uomini e donne ricorda quando, uscendo di casa, trovava sempre i bulli pronti a picchiarlo. Una condizione esistenziale che l’ha spinto a fortificare il proprio carattere, cercando di sopravvivere ad una situazione di vita in cui, molto spesso, gli altri ci mettono i piedi in testa ed è spesso difficile sopravvivere: “Quando uscivo di casa mi menavano, senza un motivo reale. Quello mi ha incattivito perché dentro una foresta devi essere forte, sennò ti mangiano“.

Alberto De Pisis a Luca Salatino: la comprensione sul tema del bullismo

La conversazione tra Luca Salatino e Alberto De Pisis al Grande Fratello Vip 2022 entra in un terreno di comprensione e sensibilità, avendo entrambi subito atti di bullismo che li hanno segnati nel profondo. “Perché il mondo deve essere per forza duro? Perché per forza devi far vedere alla gente di essere duro?” si chiede Salatino spiegando come, per sopravvivere alla legge del più forte, spesso tendiamo a costruirci una corazza e a mostrarci più forti di quanto in realtà siamo.

A quel punto De Pisis gli spiega il proprio punto di vista tirando in ballo il mondo dello spettacolo, nel quale lavora e in cui spesso la legge più forte tende a dominare: “Nella società in cui viviamo purtroppo vince tante volte, anche in maniera sbagliata, il più forte. Chi sgomita più forte, soprattutto in questo ambiente così competitivo. Non è una vita reale, ognuno pensa agli affari suoi, è una vita fatta di gente opportunista, che gioca a chi fa lo sgambetto più velocemente“. Uno scambio di confessioni che sicuramente hanno fatto bene ad entrambi.











