Luca Salatino, l’operazione all’ernia e la depressione/ “Costretto nove mesi a letto, ho toccato il fondo”

Luca Salatino ha sofferto di depressione: la confessione dell’ex tronista di Uomini e Donne

Luca Salatino è uno dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip ma il pubblico di Canale 5 ha già imparato a conoscerlo durante la sua avventura a Uomini e Donne. Qui, nel ruolo di tronista, non solo ha trovato l’amore, ma si è anche raccontato al pubblico. Proprio in una delle sue esternazioni privare, Luca ha ammesso di aver vissuto un periodo difficile nella sua vita, particolare che ha poi raccontato in modo approfondito nel corso di un’intervista al settimanale Nuovo TV.

Luca Salatino ha rivelato di aver sofferto di depressione, scaturita da una lunga permanenza a letto dopo un’operazione: “Ho toccato il fondo, ho sofferto di depressione dopo una brutta operazione per l’ernia al disco”, ha spiegato infatti l’ex tronista alle pagine del noto settimanale.

Luca Salatino, la rinascita dopo la depressione

“Ho toccato il fondo quando sono stato costretto a stare a letto per nove mesi. – ha spiegato Luca Salatino nel corso della sua intervista, ammettendo comunque di aver ritrovato poi se stesso – Ho trovato la forza di rialzarmi.” Ha quindi iniziato a lavorare anima e corpo nella sua passione: la cucina. “Non è stato facile entrare nel mondo della cucina. Non ho frequentato l’alberghiero, ma ho studiato sul campo”, ha spiegato.

Oggi però Luca è riuscito a realizzare il suo sogno: essere un cuoco. Nell’intervista ha d’altronde sottolineato che “Una delle più grandi soddisfazioni è stata quella di essere menzionato dalla guida del Gambero Rosso per la mia carbonara. Cucinare adesso è la mia professione, ma è anche un’arma quando devo corteggiare una ragazza”. Il periodo buio è quindi superato: oggi Luca è felice sia nel lavoro che nell’amore.

