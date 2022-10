Luca Salatino: “Mia mamma credevo fossi indemoniato!”/ Lei: “L’ho portato dal prete…”

Luca Salatino: “Mia mamma credeva fossi indemoniato e mi ha portato dal prete”. Il racconto al Grande Fratello Vip

Bella sorpresa per Luca Salatino nel corso della nuova diretta del Grande Fratello Vip. In giardino per lui arriva mamma Rita che ha per lui parole dolci, d’amore, ma che racconta anche un aneddoto molto divertente. “Luca e stato un bravo bambino ma molto vivace”, esordisce lei, interrotta però da suo figlio che rivela a Signorini: “Alfo mi ha portato dal prete perché credeva fossi indemoniato!” Il conduttore, divertito e incuriosito, chiede ulteriori chiarimenti sull’aneddoto che vengono poi raccontati proprio da mamma Rita.

Luca Salatino, la mamma Rita: “Il prete gli ha fatto baciare il crocifisso”

“A parte che era tremendo, non si fermava mai, pensavo che era indemoniato così l’ho portato dal prete per vedere cosa avesse.” racconta Rita, la mamma di Luca Salatino in diretta al Grande Fratello Vip. Ma com’è andata poi? La donna conclude: “Il prete gli ha fatto vede il crocifisso e gli ha detto di baciarlo e lui l’ha baciato, così il prete mi ha detto che non era indemoniata”. Luca, dal canto suo, ammette: “Ero davvero un macello da piccolo”.

