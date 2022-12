Luca Salatino si ritira dal Grande Fratello Vip?/ “Ora basta”, decisione presa ma…

Luca Salatino si ritira? Il cuoco romano verso l’abbandono al GF VIP: troppa nostalgia di casa

Dopo le recenti dichiarazioni del concorrente romano la domanda sorge spontanea: questa sera, lunedì 26 dicembre, Luca Salatino si ritira ufficialmente dal Grande Fratello VIP? Lo scopriremo nel corso della puntata, dato che ogni concorrente dovrà comunicare ad Alfonso Signorini la propria decisione. Per quanto riguarda il simpatico cuoco capitolino, la decisione sembra ormai presa. In questi ultimi giorni infatti l’ex tronista di Uomini e donne ha ammesso di aver raggiunto il limite massimo di sopportazione e di voler chiudere questa esperienza televisiva al più presto.

Salvo colpi di scena inattesi, dunque, Luca Salatino abbandonerà già questa sera la casa più spiata di Italia, questo perché i tre mesi vissuti da “recluso” lo hanno portato davvero al limite. Se è andato avanti fino ad oggi lo deve soprattutto alla sua forza di volontà e all’incoraggiamento della fidanzata Soraia, che diverse volte ha varcato la soglia rossa per spronarlo. Dunque se due più due fa quattro, è facile ipotizzare che Luca coglierà l’occasione per riabbracciare la fidanzata ed abbandonare il GF VIP.

Luca Salatino avrebbe già comunicato l’addio agli altri vipponi: “Ora basta, mi ritiro”

Nelle ultime ore, il vippone, è apparso sempre più convinto di non prolungare fino al prossimo aprile 2023. “Adesso basta”, ha detto agli altri coinquilini, in una conversazione distesa e serena. “Allungare questa avventura senza volerlo non mi piace. Loro lo sanno che esco”, ha spiegato Luca agli altri vipponi della casa. “Ho un pensiero di lei costante e non si leva. Ho resistito a lungo, ma adesso basta”, ha aggiunto Salatino, che pare attendere solo l’inizio della puntata per comunicare l’addio a questa settima edizione del Grande Fratello Vip.

L’ipotesi di ritiro, oltretutto, era già rimbalzata in autunno, quando Luca soffriva terribilmente la mancanza della fidanzata. Questa volta, però, pare essere una posizione irremovibile: “Mi manca troppo Soraia, esco per lei ma non solo lei. Ho un pensiero di lei costante e non si leva. Ho resistito ma adesso basta. Sono arrivato al punto in cui mi sono rotto il ca**o. Ci vuole più coraggio ad uscire che a restare, a me non frega nulla se la gente mi apprezzerà. Questa decisione l’ho presa pensando a me, a ciò che desidero”.











