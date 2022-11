Luca Salatino, strani cenni durante la nomination al GF Vip/ Signorini sbotta: “Cerchi voti? Gesti stupidi”

Luca Salatino rimproverato da Signorini in diretta al GF Vip: colpa di strani cenni

Luca Salatino scatena l’ira e il rimprovero di Alfonso Signorini in diretta al Grande Fratello Vip. Tutta colpa di un cenno fatto in sala nomination durante le votazioni a catena di questa sera. A partire da George Ciupilan, ogni concorrente scelto ha dovuto a sua volta scegliere un altro concorrente da escludere dai preferiti della settimana, levandogli la possibilità di finire al televoto per il preferito assoluto del pubblico.

Quando è toccato a Nikita Pelizon fare la sua scelta, le telecamere hanno inquadrato Luca Salatino intento a fare strani cenni e mimare con le labbra una parola che aveva tutta l’impressione di essere un’indicazione per Nikita o, comunque, per un altro concorrente che si trovava di fronte a lui. Il gesto non è rimasto inosservato e proprio Signorini lo ha chiaramente notato, al punto da rimproverare Luca in diretta: “Perché tu alzi la mano cercando voti? Magari accarezzati la barba ma non fare gesti stupidi perché non ne vale la pena!” tuona il conduttore. Luca però nega di aver fatto gesti di questo tipo e, una volta tornato in salone, continua a ribadire di non aver voluto indicare ciò che ha inteso Signorini e per il quale è stato poi accusato.

