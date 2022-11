Grande Fratello Vip 2022, 17a puntata/ Diretta e nomination: sorprese a Edoardo Donnamaria e Edoardo Tavassi

Grande Fratello Vip 2022, anticipazioni e diretta 17esima puntata

Lunedì 14 novembre, in prima serata su canale 5, torna l’appuntamento con il Grande Fratello Vip 2022. Quella di questa sera sarà una serata particolare come ha annunciato Alfonso Signorini nelle anticipazioni. Il conduttore avrà al proprio fianco le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti aprendo la puntata facendo il punto sulla situazione covid all’interno della casa dopo la positività di Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Attilio Romita e Luca Onestini che saranno in collegamento dall’albergo in cui sono stati isolati. A causa della positività di Patrizia e Charlie che erano in nomination con George Ciupilan e Wilma Goich, il televoto è stato annullato.

Questa sera al Grande Fratello Vip 2022, dunque, non ci sarà il preferito del pubblico e resta un punto interrogativo sulle nomination che potrebbero saltare. Sin dalla prima puntata della settima edizione, le nomination hanno rappresentato un momento imperdibile, ma questa sera, probabilmente, il pubblico dovrà farne a meno.

L’amore tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi e la sorpresa di Paolo Ciavarro

Dopo la scorsa puntata del Grande Fratello Vip 2022, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi hanno vissuto un momento molto difficile che li ha portati a non parlarsi per un giorno insieme. A scatenare tutto è stata la presenza di Micol Incorvaia con cui Edoardo ha avuto un flirt in passato e di cui Antonella è estremamente gelosa. Il tutto, però, si è risolto con un lungo e sincero confronto in seguito al quale i due si sono uniti ancora di più lasciandosi andare a dichiarazioni importanti. Tra Antonella e Micol, tuttavia, non c’è ancora alcun rapporto se non i saluti di circostanza.

Tutto, però, potrebbe cambiare al termine della puntata in onda questa sera. Nella casa di Cinecittà, infatti, arriverà Paolo Ciavarro per fare una sorpresa al suo grande amico Edoardo Donnamaria. A Casa Chi, Paolo Ciavarro aveva parlato di un “Edoardo totalmente perso per Antonella”. Confermerà tale impressione incontrando anche la Fiordelisi per rassicurarla sul rapporto tra la cognata Micol ed Edoardo?

Il triangolo tra Antonino Spinalbese, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro

L’amore sarà al centro della 17esima puntata del Grande Fratello Vip 2022 nel corso della quale si parlerà anche del triangolo tra Antonino Spinalbese, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. L’influencer venezuelana ha ammesso di essere molto interessata ad Antonino, ma contemporaneamente, si è avvicinata a Daniele per farlo ingelosire. Daniele, però, infastidito dall’atteggiamento di Oriana, si è tirato fuori e, questa sera, scoprirà anche del bacio che si sono scambiati la Marzoli e Antonino.

Serata di sorpresa al Grande Fratello Vip 2022 anche per Edoardo Tavassi per cui arriverà la sorella Guendalina che, oltre ad incoraggiarlo, avrà qualcosa da dire anche ad Antonella Fiordelisi che ha detto ad Edoardo di non condividere il suo atteggiamento con le donne, motivo che l’ha portata ad attaccare la Fiordelisi sui social.











