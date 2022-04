Luca Salatino, Uomini e Donne/ Bacio mozzafiato con Soraia, Lilli va via

Dopo il momento dedicato a Veronica Rimondi, spazio al trono di Luca Salatino nella puntata di Uomini e Donne del 12 aprile. Dopo aver portato in esterna più volte Aurora con la quale c’è stato anche un bacio che ha fatto infuriara Soraia, Luca ha scelto di portare in esterna solo quest’ultima. Soli, senza la presenza di altre corteggiatrici, tra Luca e Soraia torna la pace. I due si confrontano e concludono l’esterna con un bacio mozzafiato. “So già che domani me ne pentirò”, commenta Soraia. “Non ti devi pentire se è quello che ha voluto”, risponde Luca prima di chiudere l’esterna.

In studio, Soraia ammette di aver avuto tanti dubbi sul proprio percorso e di aver anche pensato di andare via definitivamente senza riuscirci. Nonostante abbia paura che l’interesse di Luca per Aurora diventi sempre più forte, Soraia è pronta a correre il rischio.

Lilli si autoelimina dal trono di Luca Salatino

Chi, invece, ha scelto di andare via non presentandosi più in studio è Lilli. “Oggi non c’è e non tornerà“, svela Maria De Filippi. Una decisione che era nell’aria e che non sorprende molto Luca che si aspettava una scelta del genere da parte della corteggiatrice, rimasta in panchina nelle ultime settimane. Lo stesso Luca, inoltre, aveva più volte ammesso di avere tanti dubbi su di lei anche a causa delle sue mancate reazioni di fronte alle esterne con le altre corteggiatrici.

La scelta di Luca, dunque, è tra Aurora e Soraia? Il momento fatidico del trono di Luca appare ancora lontano. Ad oggi, tuttavia, Aurora e Soraia sono sicuramente le due corteggiatrici che, più di tutte, hanno conquistato le attenzioni del tronista.

