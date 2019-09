Luca Serena e Cecilia Destefanis/ È lei il punto debole della coppia? (Matrimonio a prima vista)

Luca Serena e Cecilia Destefanis, svolta in arrivo per la coppia di Matrimonio a prima vista 2019?

La coppia formata da Luca Serena e Cecilia Destefanis sembra procedere a gonfie vele, tanto che Matrimonio a prima vista 2019 potrebbe trasformarsi per loro in una convivenza più che felice. Così come gli altri protagonisti del programma, anche Luca e Cecilia stanno testando la loro compatibilità e il riscontro positivo è visibile anche in quell’88% conquistato agli occhi degli esperti. Il pubblico li adora e spera che la loro unione possa continuare, mentre la complicità fra Luca e Cecilia aumenta sempre di più. Questo non vuol dire però che un piccolo errore potrebbe far saltare ogni equilibrio, come è avvenuto nella scorsa puntata. Cecilia infatti ha chiesto subito allo sposo dove avrebbero vissuto una volta terminato il viaggio in Messico. Una domanda che ha minacciato l’umore positivo di Luca, deciso a non pensare al futuro già nelle ore successive all’atterraggio. Nonostante sia lei la razionale della coppia, è stato Luca alla fine a trovare un punto d’incontro che andasse bene ad entrambi e mantenere intatto l’equilibrio: si sposteranno di volta in volta nella città dell’altro, per poi cercare una casa loro, senza trasformare quindi una delle abitazioni già esistenti nel futuro nido d’amore.

Luca Serena e Cecilia Destefanis: inizia la convivenza

La coppia di Luca Serena e Cecilia Destefanis potrebbe crollare nelle prossime ore. Nella puntata di oggi di Matrimonio a prima vista, i due si sottoporranno alla prova della convivenza. Un momento più che delicato che potrebbe spezzare la sintonia e spingere verso un crollo definitivo. Come apprendiamo dal promo dell’appuntamento, lo psicologo Fabrizio Quattrini crede che il punto debole della coppia sia la ragazza. Cecilia sta nascondendo qualcosa? Questo il sospetto del terapeuta del programma, forse in base ai freni che la ragazza esibirà durante la fase della convivenza con Luca. “Mi sento ferma in questo momento“, dice durante un’uscita con Luca. Già finito l’idillio che ha interessato la prima fase del loro incontro? Parole che comunque sembrano non sorprendere lo sposo, forse consapevole che qualcosa non stia andando per il verso giusto. Cecilia intanto continua a riscuotere il consenso del pubblico, che vede in lei un’educazione e una delicatezza assenti invece nelle altre concorrenti. Eppure la sua immagine agli occhi degli spettatori potrebbe cambiare in modo radicale proprio a partire da questa sera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA